Affaire Roman Abreu : les auditions ont débuté ce lundi dans l'entourage de Jean-Michel Aulas

Mise à jour à 21h25 : Emmanuel Imberton dément avoir été auditionné ce lundi. L'ancien président de la CCI de Lyon indique également à LyonMag ne jamais avoir rencontré la victime présumée de Roman Abreu.

Article initial : L'enquête s'accélère autour de l'affaire Roman Abreu.

Selon nos informations, Emmanuel Imberton et Laure Cédat auraient été auditionnés ce lundi 15 juin dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte pour "viol aggravé". Ces deux proches de Jean-Michel Aulas durant la campagne et encore vice-présidents de la Métropole de Lyon malgré le retrait de leurs délégations depuis les révélations de la semaine dernière, devaient s'expliquer sur le timing des faits.

Pour rappel, Emmanuel Imberton et Laure Cédat font partie des trois importantes personnalités de la campagne qui ont été mises au courant qu'une jeune militante accusait Roman Abreu de viol. Avec Jean-Michel Aulas, ils avaient pris connaissance des faits présumés en février, mais n'avaient pas procédé à leur signalement à la justice, ou à la mise à l'écart du communicant.

On ne sait pas encore si Jean-Michel Aulas a lui aussi fait l'objet d'une convocation similaire.

Sollicité par notre rédaction, le parquet de Lyon se refuse à tout commentaire sur l'affaire.