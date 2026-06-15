Judiciaire

Affaire Roman Abreu : les auditions ont débuté ce lundi dans l'entourage de Jean-Michel Aulas

Affaire Roman Abreu : les auditions ont débuté ce lundi dans l'entourage de Jean-Michel Aulas

INFO LYONMAG. Quelques jours après les révélations sur l'affaire Roman Abreu, le communicant de Jean-Michel Aulas accusé de viol par une militante durant la campagne des municipales à Lyon, Laure Cédat a été auditionnée ce lundi 15 juin. Bras droit de JMA, elle avait été mise au courant par la victime en février.

Mise à jour à 21h25 : Emmanuel Imberton dément avoir été auditionné ce lundi. L'ancien président de la CCI de Lyon indique également à LyonMag ne jamais avoir rencontré la victime présumée de Roman Abreu.

Article initial : L'enquête s'accélère autour de l'affaire Roman Abreu.

Selon nos informations, Emmanuel Imberton et Laure Cédat auraient été auditionnés ce lundi 15 juin dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte pour "viol aggravé". Ces deux proches de Jean-Michel Aulas durant la campagne et encore vice-présidents de la Métropole de Lyon malgré le retrait de leurs délégations depuis les révélations de la semaine dernière, devaient s'expliquer sur le timing des faits.

Pour rappel, Emmanuel Imberton et Laure Cédat font partie des trois importantes personnalités de la campagne qui ont été mises au courant qu'une jeune militante accusait Roman Abreu de viol. Avec Jean-Michel Aulas, ils avaient pris connaissance des faits présumés en février, mais n'avaient pas procédé à leur signalement à la justice, ou à la mise à l'écart du communicant.

On ne sait pas encore si Jean-Michel Aulas a lui aussi fait l'objet d'une convocation similaire.

Sollicité par notre rédaction, le parquet de Lyon se refuse à tout commentaire sur l'affaire.

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Emmanuel Imberton

Roman Abreu

Laure Cédat

3 commentaires
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Romulus le 15/06/2026 à 21:03

Je crois que l’on peut véritablement parler d’un fiasco total. papi Aulas aurait mieux fait de profiter de sa retraite

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Immmmmmerton le 15/06/2026 à 20:20

Le donneur de leçons !

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Solidarité 69 le 15/06/2026 à 20:17

Aulas va finalement avoir sa photo et ses empreintes dans les registres judiciaires tel un vulgaire malfrat.
L'enrichissement personnel sur le dos de l'OL et des contribuables se paie au final autrement.

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