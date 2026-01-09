Cambriolages en série près de Lyon : 78 vols élucidés après des mois d’enquête grâce à ce détail  

En novembre, plusieurs vols par effraction sont signalés dans des résidences situées à Saint-Genis-Laval, Vourles et Vernaison, au sud-ouest de Lyon. Les faits se répètent. Le mode opératoire intrigue. Les gendarmes de Saint-Genis-Laval ouvrent une enquête.
Rapidement, les militaires identifient un élément clé. Un même véhicule apparaît sur chacun des cambriolages commis dans ces communes du Rhône. La piste se confirme au fil des investigations. L’enquête s’étire sur plusieurs mois à partir de ce gros détail.
Les recherches permettent alors de mesurer l’ampleur de l’affaire. Les auteurs ne se sont alors pas limités à l’agglomération lyonnaise. Les gendarmes établissent que plusieurs cambriolages ont été commis dans de nombreux départements, de la Haute-Garonne à l’Ain, en passant par la Loire, la Drôme, l’Ardèche, l’Isère et le Rhône.
Le 15 décembre 2025, un premier tournant intervient. L’un des auteurs présumés a été appréhendé et entendu par les enquêteurs dans le cadre de cette série de cambriolages. Actuellement incarcéré, il devra prochainement répondre de ses actes devant la justice.
Mais l’affaire n’est pas terminée. Les investigations se poursuivent pour interpeller le second auteur, toujours recherché à ce stade. Au total, le travail mené par les gendarmes de Saint-Genis-Laval a permis de résoudre 78 cambriolages. Le préjudice est estimé à plus de 300 000 euros. Une enquête de longue haleine, qui met fin à plusieurs mois d’inquiétude pour les victimes.
Des hommes venus des pays de l'est qui vont prendre du sursis donc un laisser passer pour recommencer...Signaler Répondre
Je plains les policiers qui se démènent pour les retrouver pour les voir sortir au bout de quelques mois libres comme l'air...
et pour rien ! car aussitôt libéré par le juge très complaisantSignaler Répondre
Voleurs itinérants , c’est pour çaSignaler Répondre
Ils ont mis du temps pour retrouver les coupables ? au bout de 78 cambriolages ? ? ? ? ? ? ?Signaler Répondre
Que va dire / faire la justice ???Signaler Répondre
C’est cela qui est intéressant !
Prison + amende colossale et dissuasive ?
Bravo et Merci pour vos investigations qui ont permis ce résultat. 👏Signaler Répondre
Si le voleur a utilisé le même véhicule a chaque fois, comment justifier que l’enquête ait durée plusieurs mois? Ca aurait du être bouclé en deux semaines maxSignaler Répondre