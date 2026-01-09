Cambriolages en série près de Lyon : 78 vols élucidés après des mois d’enquête grâce à ce détail  

En novembre, plusieurs vols par effraction sont signalés dans des résidences situées à Saint-Genis-Laval, Vourles et Vernaison, au sud-ouest de Lyon. Les faits se répètent. Le mode opératoire intrigue. Les gendarmes de Saint-Genis-Laval ouvrent une enquête.

Rapidement, les militaires identifient un élément clé. Un même véhicule apparaît sur chacun des cambriolages commis dans ces communes du Rhône. La piste se confirme au fil des investigations. L’enquête s’étire sur plusieurs mois à partir de ce gros détail.

Les recherches permettent alors de mesurer l’ampleur de l’affaire. Les auteurs ne se sont alors pas limités à l’agglomération lyonnaise. Les gendarmes établissent que plusieurs cambriolages ont été commis dans de nombreux départements, de la Haute-Garonne à l’Ain, en passant par la Loire, la Drôme, l’Ardèche, l’Isère et le Rhône.

Le 15 décembre 2025, un premier tournant intervient. L’un des auteurs présumés a été appréhendé et entendu par les enquêteurs dans le cadre de cette série de cambriolages. Actuellement incarcéré, il devra prochainement répondre de ses actes devant la justice.