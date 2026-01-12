ADN, flagrants délits, interpellations : cinq cambriolages élucidés à Lyon

Cinq cambriolages, commis à Lyon et dans l’Ouest lyonnais, ont été élucidés au cours de la semaine écoulée par les services de police. Les enquêtes ont abouti à l’interpellation de quatre auteurs distincts, arrêtés soit en flagrant délit, soit dans la foulée des faits, soit grâce à l’exploitation de traces génétiques.

Tout d'abord, ce mardi 6 janvier au soir, un homme a été interpellé alors qu’il venait de s’introduire par effraction dans un salon de massage situé rue de Vaubecour, dans le 2e arrondissement de Lyon. Le suspect, de nationalité algérienne en situation irrégulière selon le Progrès, a été vu en train de casser la porte de l’établissement. Des billets ont été retrouvés sur lui au moment de son arrestation. Jugé en comparution immédiate jeudi 8 janvier, il a été condamné à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon.

Un second cambriolage a été commis mercredi soir, vers 22 heures, dans un appartement situé rue Pierre-Semard, à Oullins. Mis en fuite par un ou plusieurs témoins, l’auteur présumé a été interpellé peu après par la police à hauteur de la gare d’Oullins. Âgé de 27 ans, également de nationalité algérienne et en situation irrégulière, il doit être jugé prochainement dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Par ailleurs, trois affaires plus anciennes ont été résolues grâce à l’ADN. Un homme sans domicile fixe, arrêté pour d’autres faits, a été entendu pour deux cambriolages commis à Oullins-Pierre-Bénite, l’un remontant à 2023, l’autre à décembre 2024. Dans le premier dossier, des vivres avaient été volés dans un local de scouts. Dans le second, le fond de caisse d’un magasin de vêtements situé rue de la République avait été dérobé. Le mis en cause avait laissé son ADN sur une barre de fer utilisée pour forcer l'entrée du commerce.

Enfin, un homme âgé de 34 ans, de nationalité algérienne et en situation irrégulière, a été extrait mercredi de la prison de Lyon-Corbas, où il est incarcéré pour des vols avec violence. Il a été entendu dans une affaire de vol par effraction commise en avril dernier quai du Maréchal-Joffre (Lyon 2e). Des bijoux et du matériel multimédia avaient été dérobés lors du cambriolage d’un logement. L’ADN du suspect avait été retrouvé sur le fauteuil de la victime. Malgré ses dénégations, il a été reconnu coupable et condamné en comparution immédiate à six mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Lyon.