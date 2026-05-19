Après des incidents, Swatch renonce à vendre sa montre Audemars Piguet à Lyon

Il faudra prendre sa voiture et aller dans une autre ville pour faire l'acquisition de l'un des modèles de montre Audemars Piguet X Swatch.
Car la boutique de Lyon a finalement pu rouvrir ce mardi 19 mai, mais avec le message suivant : "Chers clients, nous vous informons que la collaboration Audemars Piguet X Swatch n'est pas disponible dans ce magasin. Nous vous souhaitons une bonne journée".
Une décision de ne pas commercialiser les fameuses montres prise après les débordements survenus dès vendredi soir. En prévision de l'ouverture de la boutique de la rue Président Edouard-Herriot samedi à 10h, des dizaines de clients ont dormi dehors. Mais très vite, des incidents sont survenus, obligeant les forces de l'ordre à intervenir pour disperser la foule désireuse d'acquérir les modèles, notamment pour réaliser une plus-value à la revente.
Depuis, la boutique lyonnaise n'avait pas rouvert. C'est désormais chose faite, mais sans le précieux sésame. De quoi décevoir ceux qui se faisaient une joie de mettre la main sur la collaboration Audemars Piguet X Swatch, paf ailleurs indisponible à la vente en ligne.
On ne sait pas encore si cette absence des rayons lyonnais est temporaire ou définitive.
Coup dur pour les Lyonnais. La boutique Swatch de la Presqu’île annonce que les montres Audemars Piguet X Swatch ne seront pas vendues sur place après les débordements de ce week-end. pic.twitter.com/Rxbno5RcyD— Lyon Mag (@lyonmag) May 19, 2026
On s'en fout ,moi j'ai ma Festina depuis des années !Signaler Répondre
Nos cassos ont du talentSignaler Répondre
Et Lyon Mag commente la "non ouverture" par : Coup dur pour les Lyonnais.Signaler Répondre
...je ne dirai qu un mot : Bravo !
Bizarre qu'il n'y en ait pas eu un qui ait eu l'idée d'amener sa trousse et ses stylos pour monter un secretariat ? Dans 1 an cette montre n'interessera plus personne car pas assez rare mdrr !Signaler Répondre
Si les gens serait bien éduqué aussi tout serais bien passé depuis un momentSignaler Répondre
Ce ne sont pas les commerçants qui sont nuisibles mais la faune qui met le bazar avec de l'argent rarement bien acquis....Signaler Répondre
associer une montre plastique avec une montre de luxe je comprend pas le truc !! A part faire le buzz et l argent du buzz !!!!Signaler Répondre
Beaucoup s'inquiètent au sujet de la généralisation de l'intelligence artificielle, moi je sanglote à cause de la disparition de l'intelligence humaine...Signaler Répondre
La mort du capitalisme à Lyon. Faut pas pleurer la fermeture éventuelle du Swatch Store, les pouvoirs en place à la mairie voient les commerçants comme tant de personnes nuisibles.Signaler Répondre
Des sois disant étudiants ou racaille de banlieue qui n'arrivent pas a manger mais achète une montre a 400€ 🤣🤣🤣Signaler Répondre
c'est pas grave.Signaler Répondre
Sur la vidéo défilé du nouveau camion de police ?Signaler Répondre
Ils se feront un Crousty Poulet ou une bonbonne d'Azote pour se consoler.Signaler Répondre
Bienvenue à Doudouville !Signaler Répondre
C’est l argent de la drogue la bourgeois ou le cumul Caf et drogue?Signaler Répondre
Ils étaient sensés faire ça en même temps que l'intronisation du nouveau préfet à 2 rues à côté pour éviter le boxon ?Signaler Répondre
Ils ont eu les chocottes d'un pillage même avec la police juste à côté ?
Tout ça pour une montre en plastoc...