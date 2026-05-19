Economie

Après des incidents, Swatch renonce à vendre sa montre Audemars Piguet à Lyon

Après des incidents, Swatch renonce à vendre sa montre Audemars Piguet à Lyon
LyonMag

Les Lyonnais ne pourront pas acheter la dernière montre Audemars Piguet X Swatch. La boutique de la Presqu'île a décidé de ne pas la commercialiser à cause de débordements survenus ce week-end.

Il faudra prendre sa voiture et aller dans une autre ville pour faire l'acquisition de l'un des modèles de montre Audemars Piguet X Swatch.

Car la boutique de Lyon a finalement pu rouvrir ce mardi 19 mai, mais avec le message suivant : "Chers clients, nous vous informons que la collaboration Audemars Piguet X Swatch n'est pas disponible dans ce magasin. Nous vous souhaitons une bonne journée".

Une décision de ne pas commercialiser les fameuses montres prise après les débordements survenus dès vendredi soir. En prévision de l'ouverture de la boutique de la rue Président Edouard-Herriot samedi à 10h, des dizaines de clients ont dormi dehors. Mais très vite, des incidents sont survenus, obligeant les forces de l'ordre à intervenir pour disperser la foule désireuse d'acquérir les modèles, notamment pour réaliser une plus-value à la revente.

Depuis, la boutique lyonnaise n'avait pas rouvert. C'est désormais chose faite, mais sans le précieux sésame. De quoi décevoir ceux qui se faisaient une joie de mettre la main sur la collaboration Audemars Piguet X Swatch, paf ailleurs indisponible à la vente en ligne.

On ne sait pas encore si cette absence des rayons lyonnais est temporaire ou définitive.

Tags :

Swatch

14 commentaires
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pas grave le 19/05/2026 à 16:24

On s'en fout ,moi j'ai ma Festina depuis des années !

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LFI 69 le 19/05/2026 à 16:09

Nos cassos ont du talent

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Le meilleur le 19/05/2026 à 15:23

Et Lyon Mag commente la "non ouverture" par : Coup dur pour les Lyonnais.
...je ne dirai qu un mot : Bravo !

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Stakhanoviste le 19/05/2026 à 15:19

Bizarre qu'il n'y en ait pas eu un qui ait eu l'idée d'amener sa trousse et ses stylos pour monter un secretariat ? Dans 1 an cette montre n'interessera plus personne car pas assez rare mdrr !

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johnny le 19/05/2026 à 14:43

Si les gens serait bien éduqué aussi tout serais bien passé depuis un moment

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Ne pas confondre le 19/05/2026 à 14:13
Entomologie humaine a écrit le 19/05/2026 à 13h17

La mort du capitalisme à Lyon. Faut pas pleurer la fermeture éventuelle du Swatch Store, les pouvoirs en place à la mairie voient les commerçants comme tant de personnes nuisibles.

Ce ne sont pas les commerçants qui sont nuisibles mais la faune qui met le bazar avec de l'argent rarement bien acquis....

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quel interêt ? le 19/05/2026 à 14:09

associer une montre plastique avec une montre de luxe je comprend pas le truc !! A part faire le buzz et l argent du buzz !!!!

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LOUISE le 19/05/2026 à 13:18
Ex Précisions a écrit le 19/05/2026 à 12h33

Ils étaient sensés faire ça en même temps que l'intronisation du nouveau préfet à 2 rues à côté pour éviter le boxon ?
Ils ont eu les chocottes d'un pillage même avec la police juste à côté ?
Tout ça pour une montre en plastoc...

Beaucoup s'inquiètent au sujet de la généralisation de l'intelligence artificielle, moi je sanglote à cause de la disparition de l'intelligence humaine...

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Entomologie humaine le 19/05/2026 à 13:17

La mort du capitalisme à Lyon. Faut pas pleurer la fermeture éventuelle du Swatch Store, les pouvoirs en place à la mairie voient les commerçants comme tant de personnes nuisibles.

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spéculooos le 19/05/2026 à 13:14

Des sois disant étudiants ou racaille de banlieue qui n'arrivent pas a manger mais achète une montre a 400€ 🤣🤣🤣

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fantomas 2025 le 19/05/2026 à 13:08

c'est pas grave.

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Pas compris.. le 19/05/2026 à 13:06

Sur la vidéo défilé du nouveau camion de police ?

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Autocat le 19/05/2026 à 12:48

Ils se feront un Crousty Poulet ou une bonbonne d'Azote pour se consoler.

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Chris25 le 19/05/2026 à 12:44

Bienvenue à Doudouville !

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Mika69 le 19/05/2026 à 12:34

C’est l argent de la drogue la bourgeois ou le cumul Caf et drogue?

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Ex Précisions le 19/05/2026 à 12:33

Ils étaient sensés faire ça en même temps que l'intronisation du nouveau préfet à 2 rues à côté pour éviter le boxon ?
Ils ont eu les chocottes d'un pillage même avec la police juste à côté ?
Tout ça pour une montre en plastoc...

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