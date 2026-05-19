Après des incidents, Swatch renonce à vendre sa montre Audemars Piguet à Lyon

Il faudra prendre sa voiture et aller dans une autre ville pour faire l'acquisition de l'un des modèles de montre Audemars Piguet X Swatch.

Car la boutique de Lyon a finalement pu rouvrir ce mardi 19 mai, mais avec le message suivant : "Chers clients, nous vous informons que la collaboration Audemars Piguet X Swatch n'est pas disponible dans ce magasin. Nous vous souhaitons une bonne journée".

Une décision de ne pas commercialiser les fameuses montres prise après les débordements survenus dès vendredi soir. En prévision de l'ouverture de la boutique de la rue Président Edouard-Herriot samedi à 10h, des dizaines de clients ont dormi dehors. Mais très vite, des incidents sont survenus, obligeant les forces de l'ordre à intervenir pour disperser la foule désireuse d'acquérir les modèles, notamment pour réaliser une plus-value à la revente.

Depuis, la boutique lyonnaise n'avait pas rouvert. C'est désormais chose faite, mais sans le précieux sésame. De quoi décevoir ceux qui se faisaient une joie de mettre la main sur la collaboration Audemars Piguet X Swatch, paf ailleurs indisponible à la vente en ligne.

On ne sait pas encore si cette absence des rayons lyonnais est temporaire ou définitive.