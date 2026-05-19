Le nouveau préfet montre les muscles à Lyon : 1000 policiers et gendarmes déployés contre le narcotrafic

Tous les regards sont tournés vers Lyon. Après le paillassonnage survenu à Décines-Charpieu la semaine dernière, conduisant à un incendie mortel et trois victimes, et alors qu'une fusillade a éclaté dans le 8e arrondissement lundi soir, et qu'un autre sinistre criminel a eu lieu dans le 3e, le préfet Etienne Guyot réagit.

En poste depuis 24h, il va multiplier les déplacements sur le terrain ce mardi.

La préfecture du Rhône annonce que plus de 1000 policiers nationaux et gendarmes sont actuellement déployés pour réaliser 200 opérations de contrôles ciblés dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic.

Reste à connaître le bilan de cette opération XXL, ainsi que son action sur la flambée des règlements de comptes et des guerres de territoire.