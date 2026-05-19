Le nouveau préfet montre les muscles à Lyon : 1000 policiers et gendarmes déployés contre le narcotrafic

Tous les regards sont tournés vers Lyon. Après le paillassonnage survenu à Décines-Charpieu la semaine dernière, conduisant à un incendie mortel et trois victimes, et alors qu'une fusillade a éclaté dans le 8e arrondissement lundi soir, et qu'un autre sinistre criminel a eu lieu dans le 3e, le préfet Etienne Guyot réagit.
En poste depuis 24h, il va multiplier les déplacements sur le terrain ce mardi.
La préfecture du Rhône annonce que plus de 1000 policiers nationaux et gendarmes sont actuellement déployés pour réaliser 200 opérations de contrôles ciblés dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic.
Reste à connaître le bilan de cette opération XXL, ainsi que son action sur la flambée des règlements de comptes et des guerres de territoire.
Depuis ce matin, 800 #policiers nationaux sont mobilisés #ContreLeNarcotrafic dans le département et sur toute l’agglomération lyonnaise.— Police Nationale 69 (@PoliceNat69) May 19, 2026
Plusieurs centaines d'opérations en cours. pic.twitter.com/ABalL3EL1P
Au-delà du trafic et des règlements de compte, qui touchent souvent des personnes déjà impliquées dans ces milieux, le vrai sujet pour beaucoup de citoyens, c’est la délinquance et les incivilités du quotidien. Agressions, vols, menaces, harcèlement, nuisances : ce sont ces faits répétés qui dégradent concrètement la vie des gens. Le plus triste, c’est que beaucoup ont le sentiment que rien n’est réellement fait. Je ne connais presque personne qui n’ait pas, dans son entourage, quelqu’un qui se soit déjà fait agresser ou voler. Ce sentiment d’abandon est profondément inquiétant.Signaler Répondre
Journée de repos pour les CHOUFS 🤣😂Signaler Répondre
Il est vraiment urgent de se réveiller et de ne pas donner des coups de batons dans l'eau comme d'habitude !Signaler Répondre
LoooollllSignaler Répondre
Des résultats durables, c'est ça que l'on veut.
Et les dealers au bagne.
la télé était elle présente ? Si oui , tous les dealers étaient au courant. 1000 personnes mobilisées, forcément des fuites .Signaler Répondre
Sortez les matraques, les gourdins, les taser et flashball n'y allez pas à doses homéopathiques, la bastonnade bien administrée est curative pour les affections aiguës et chroniques notamment pour les récidives pathologiques .Signaler Répondre
Encore une opération place nette XXL ?Signaler Répondre
"paillassonnage", nouveau mot pour le Robert ;-)Signaler Répondre
Quand j'étais môme c'était des déjections dans un papier journal où ils mettaient le feu et sonnaient à la porte. La personne ouvrait et éteignait avec le pied... Au moins pas trop de risque de propagation de l'incendie.
Je n'ai croisé aucun policier durant la matinée contrairement à d'habitude, ils ont tous dû être réquisitionnés, résultat plus personne en cas de problème.
Les narcotrafiquants doivent avoir très peur.Signaler Répondre
Même les juges LFIstes se gaussent.
Y vont resté jusqu'à quand mdrSignaler Répondre
Pas de client pas de dealSignaler Répondre
CQFD
Avec la moitié des effectifs déployés plutôt en civils à des endroits stratégiques ils pourraient obtenir de sérieux résultats.Signaler Répondre
On dirait un sketch des inconnus sur la chasse de la galinette cendré 🤣😂😂
Il faut arrêter de passer de la pommade sur le peuple,ils nous prennent pour des idiots ou quoi ce préfet je vais l'appeler la Fée Carabosse d'un coup de baguette magique plouf le problème est résolu.Signaler Répondre
Ce qu'il faut Messieurs les politiques c'est être tous les jours sur le terrain! Et virez tout ces juges de gauches!Signaler Répondre
Ah j'oubliai de vraies peines dissuasives, et pas une visite au Louvre 😉
BravoSignaler Répondre
Une douzaine d'heures de calme relatif...Signaler Répondre
Et ils sortent d'où tous ces policiers ???Signaler Répondre
Il les a fabriqués cette nuit ??? Mdr