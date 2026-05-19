Lyon : un "procès fictif" organisé contre le projet de loi de Gérald Darmanin

Les avocats lyonnais se mobilisent ce mardi 19 mai devant la cour d’appel de Lyon. Entre 12h et 14h, le barreau de Lyon organise un rassemblement place Paul-Duquaire, dans le 5e arrondissement, afin de protester contre le projet de loi "Justice criminelle et respect des victimes" porté par le garde des Sceaux Gérald Darmanin.

Pour cette mobilisation, les avocats prévoient un "procès fictif" du texte ainsi que "de son auteur Monsieur le Garde des Sceaux," indique le barreau de Lyon.

Les organisateurs expliquent que "l’accusé devra répondre des chefs d’accusation suivants : atteinte aux droits de la défense, déséquilibre du procès pénal, fragilisation des garanties fondamentales" ainsi qu’un "affaiblissement des libertés publiques."

"C’est inacceptable"

Le projet de loi prévoit notamment d’étendre la procédure de "plaider-coupable" à l’ensemble des infractions, y compris criminelles.

Dans un entretien accordé à LyonMag, le bâtonnier de Lyon, Hubert Mortemard de Boisse, dénonçait une réforme menée sans concertation avec les avocats.

"Le garde des Sceaux part d’un constat juste : il y a un stock énorme de dossiers et des délais inacceptables. Mais comme il considère qu’il ne peut plus agir sur les moyens, il dégrade le reste : les droits de la défense, les droits des victimes, les droits des prévenus. Pour nous, c’est inacceptable", estimait-il.

Le bâtonnier lyonnais critique également une remise en cause du jury populaire en matière criminelle et alerte sur les conséquences pour les victimes dans les dossiers les plus graves.