Faits Divers

Frayeur en pleine nuit à Vénissieux : une maison visée, une famille avec enfants à l’intérieur

Frayeur en pleine nuit à Vénissieux : une maison visée, une famille avec enfants à l’intérieur
Frayeur en pleine nuit à Vénissieux : une maison visée, une famille avec enfants à l’intérieur- LyonMag

De violents coups de feu ont été signalés en pleine nuit dans un secteur résidentiel de Vénissieux. 

Les faits se sont produits aux alentours de 2h45, chemin de la Côte dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 avril. Selon les premiers éléments, un ou plusieurs individus seraient descendus d’un véhicule avant de faire feu à plusieurs reprises en direction d’une maison individuelle. La façade du pavillon a été lourdement touchée, avec de nombreux impacts relevés, y compris à l’étage.

À l’intérieur du logement, une famille se trouvait présente au moment des tirs : deux adultes et leurs enfants âgés de 5 et 11 ans. L’un des projectiles a notamment atteint une fenêtre d’une chambre. Malgré la violence des faits, aucun occupant n’a été blessé.

Les raisons de cette attaque restent, à ce stade, inconnues. Selon le Progrès, Les occupants ne seraient pas connus des services de police, ce qui ajoute à l’incompréhension autour de cet épisode.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de cette fusillade. Les investigations devront notamment établir si la maison était spécifiquement visée ou si les tirs relèvent d’une autre motivation.

Pour rappel, cette même nuit, un autre épisode de tirs a été signalé cette fois à Villeurbanne. Comme l'a révélé LyonMag un véhicule occupé par deux personnes a été visé.

Tags :

tirs

fusillade

1 commentaire
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Okkkk le 29/04/2026 à 12:54

La différence entre « violents coups de feu » et « coup de feu » svp ?

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Je ne comprends pas comment les gens ont pu voter LFI le 29/04/2026 à 12:33

Le parti qui a fait de la sécurité des gens la plus petite de ses priorités.

Je me demande s'ils trouvent la vie supportable encore, ou si à un moment il faut attendre qu'ils soient touchés eux-mêmes gravement par ce pourrissement de la situation...

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raslebol69 le 29/04/2026 à 12:19

"Les raisons de cette attaque restent, à ce stade, inconnues" mais il est peu probable que ce soit un tir "au hasard".

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INSOUMINABLE le 29/04/2026 à 11:58

Hâte de voir ce que la "nouvelle" municipalité va proposer.......

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