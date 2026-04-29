Les faits se sont produits aux alentours de 2h45, chemin de la Côte dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 avril. Selon les premiers éléments, un ou plusieurs individus seraient descendus d’un véhicule avant de faire feu à plusieurs reprises en direction d’une maison individuelle. La façade du pavillon a été lourdement touchée, avec de nombreux impacts relevés, y compris à l’étage.

À l’intérieur du logement, une famille se trouvait présente au moment des tirs : deux adultes et leurs enfants âgés de 5 et 11 ans. L’un des projectiles a notamment atteint une fenêtre d’une chambre. Malgré la violence des faits, aucun occupant n’a été blessé.

Les raisons de cette attaque restent, à ce stade, inconnues. Selon le Progrès, Les occupants ne seraient pas connus des services de police, ce qui ajoute à l’incompréhension autour de cet épisode.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de cette fusillade. Les investigations devront notamment établir si la maison était spécifiquement visée ou si les tirs relèvent d’une autre motivation.

Pour rappel, cette même nuit, un autre épisode de tirs a été signalé cette fois à Villeurbanne. Comme l'a révélé LyonMag un véhicule occupé par deux personnes a été visé.