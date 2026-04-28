Vénissieux : réveil sous tension aux Minguettes, le Raid frappe fort

Une opération spectaculaire du Raid s’est déroulée ce mardi 28 avril. L’intervention a conduit à l’interpellation d’un suspect à proximité de la rue Georges-Lyvet. Selon le Progrès, cette opération s’inscrit dans le cadre d’investigations liées aux tirs survenus dans la nuit de samedi à dimanche 26 avril.

Des impacts de balles avaient alors été constatés sur la porte d’un appartement situé au 7e étage d’un immeuble. Aucun blessé n’avait été recensé.

Quelques jours avant ces faits, des habitants de ce même logement avaient déjà été la cible de menaces, nécessitant une première intervention des forces de l’ordre.

Un secteur sous surveillance

À Vénissieux, la présence du Raid s’est intensifiée ces derniers jours. Les policiers spécialisés sont intervenus à plusieurs reprises au 129 avenue Joliot-Curie, identifié comme un point de deal en émergence. Ce site a également été visé par des tirs récents, justifiant un renforcement des mesures de sécurisation.

L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances précises de ces violences et les éventuelles ramifications.