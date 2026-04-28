Faits Divers

Vénissieux : réveil sous tension aux Minguettes, le Raid frappe fort

Vénissieux : réveil sous tension aux Minguettes, le Raid frappe fort

Les riverains ont assisté à une intervention impressionnante du Raid à Vénissieux.

Une opération spectaculaire du Raid s’est déroulée ce mardi 28 avril. L’intervention a conduit à l’interpellation d’un suspect à proximité de la rue Georges-Lyvet. Selon le Progrès, cette opération s’inscrit dans le cadre d’investigations liées aux tirs survenus dans la nuit de samedi à dimanche 26 avril

Des impacts de balles avaient alors été constatés sur la porte d’un appartement situé au 7e étage d’un immeuble. Aucun blessé n’avait été recensé.

Quelques jours avant ces faits, des habitants de ce même logement avaient déjà été la cible de menaces, nécessitant une première intervention des forces de l’ordre.

Un secteur sous surveillance

 À Vénissieux, la présence du Raid s’est intensifiée ces derniers jours. Les policiers spécialisés sont intervenus à plusieurs reprises au 129 avenue Joliot-Curie, identifié comme un point de deal en émergence. Ce site a également été visé par des tirs récents, justifiant un renforcement des mesures de sécurisation.

L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances précises de ces violences et les éventuelles ramifications.

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RAID

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8 commentaires
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Ça fait un bail le 28/04/2026 à 17:30

..." avenue Joliot-Curie, identifié comme un point de deal en émergence".....Mdr ça fait plus de 20 ans que le point de deal existe

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Olala le 28/04/2026 à 16:40

Le maire de Venissieux doit être « rouge » de rage.

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Gh le 28/04/2026 à 15:56

LFI condamne cette intervention !

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grace aux subventions le 28/04/2026 à 15:53
Monpays a écrit le 28/04/2026 à 15h49

Entre le quartier des Etats Unis et les Minguettes la pourriture et la vermine se sont installées. Seules des opérations de désinfection lourdes avec des pulvérisateurs type RAID , GIGN, LEGION sont efficaces , à condition de renouveler fréquemment l'épandage et deprocéder a un traitement systémique.

de doucet à sos mediterrannee ,les petites mains surexposees seront vite remplacees!

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peupeu le 28/04/2026 à 15:52

quand on veux, on peux ! N'est ce pas Monsieur Maboul 😉

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Monpays le 28/04/2026 à 15:49

Entre le quartier des Etats Unis et les Minguettes la pourriture et la vermine se sont installées. Seules des opérations de désinfection lourdes avec des pulvérisateurs type RAID , GIGN, LEGION sont efficaces , à condition de renouveler fréquemment l'épandage et deprocéder a un traitement systémique.

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Ritchie le 28/04/2026 à 15:43

Grâce à cette intervention il s'en suivra 25 minutes de calme !

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Retour sur Terre le 28/04/2026 à 15:31

RAID, tue net tous les moustiques, même les cafards.
Si seulement...

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