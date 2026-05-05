Genas : une situation financière "exceptionnellement favorable" mais des marges de progrès, selon la Cour des comptes

Un bilan contrasté pour la commune de Genas. Dans un rapport publié ce lundi 4 mai, la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes dresse un état des lieux globalement positif, tout en formulant plusieurs recommandations.

La juridiction financière souligne une situation budgétaire très favorable grâce à une épargne élevée, une quasi-absence de dette et une trésorerie excédentaire de plus de 20 millions d’euros fin 2024.

Cela représente plus de 400 jours de charges courantes, un niveau jugé particulièrement élevé.

Cette situation s’explique notamment par une fiscalité dynamique et les reversements de la communauté de communes.

Malgré cette solidité, la chambre invite la commune à réduire sa trésorerie accumulée, envisager une baisse de la pression fiscale ou encore augmenter ses investissements.

Elle pointe également un manque de mutualisation avec la Communauté de communes de l’Est lyonnais, dont Genas est pourtant la ville-centre.

Un retard sur le logement social

Le rapport souligne un écart important avec les obligations légales puisque Genas compte 12,25 % de logements sociaux en 2023 contre un objectif fixé à 25% par la loi SRU.

Un projet majeur, celui de l’aménagement du fort de Genas, est aujourd’hui à l’arrêt en raison de difficultés techniques et juridiques.

Enfin, la chambre formule six recommandations, notamment sur la gouvernance (suivi des décisions et des frais), la commande publique et la gestion des ressources humaines.

Si la gestion de la commune de l'Est lyonnais est jugée rigoureuse, les juges financiers estiment que des ajustements sont nécessaires pour améliorer l’efficacité de l’action publique et répondre aux obligations légales.