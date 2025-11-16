Politique

Va-t-il faire tout noir ? Cette ville près de Lyon concerte sa population sur l’avenir de l’éclairage public

Va-t-il faire tout noir ? Cette ville près de Lyon concerte sa population sur l’avenir de l’éclairage public - DR

La Ville de Genas invite les habitants à une réunion publique le lundi 24 novembre à 19h, à l’hôtel de Ville, pour faire le point sur l’avenir de l’éclairage public.

La municipalité annonce vouloir adapter le dispositif actuel aux usages, aux enjeux de sécurité et aux impératifs de sobriété énergétique.

Ces derniers mois, plusieurs études techniques ont été réalisées. Elles ont permis d’identifier plusieurs scénarios possibles, du maintien du dispositif actuel à des solutions d’abaissement ou d’extinction partielle de l’éclairage. Avant de trancher, la Ville souhaite présenter ces résultats et recueillir l’avis des Genassiens.

La rencontre, ouverte à tous, permettra également d’expliquer le fonctionnement de l’éclairage public sur la commune et d’échanger avec les élus sur ses futures évolutions.

La réunion se tiendra dans la salle des mariages, à l’Hôtel de Ville.

Genas

Tatin le 16/11/2025 à 15:28

Des turbines hydroélectriques sur le canal du grand large, et ou, panneaux photovoltaïques sur les nombreux champs à proximité = l'électricité à moindre cout pour les bâtiments et éclairage public à Genas.

