Près de Lyon : le Département du Rhône devient propriétaire du nouveau collège de Genas

Dès la rentrée de septembre, près de 600 élèves vont pouvoir étudier au sein du nouveau collège Jean d’Ormesson de Genas, dont la construction a été initiée en 2021 dans le cadre du plan "Collèges neufs 2025". Au total, 17 classes d’enseignement général, 2000m2 de cour de récréation végétalisée et 1600m2 d’équipements sportifs vont être à la disposition des adolescents de Genas et de ses alentours.

Ce mercredi 4 juin, le président du Département du Rhône, Christophe Guilloteau, ainsi que le vice-président, en charge des collèges et Maire de Genas, ont récupéré les clés de l’établissement scolaire.

"Afin de limiter l'impact foncier et l'artificialisation des sols, le Département a souhaité mutualiser les espaces et partager les équipements. Dans la continuité du collège Jean d’Ormesson, un nouveau bâtiment a été construit pour accueillir les services de la Maison du Rhône de Genas. Ces nouveaux locaux qui offrent plus d’espace permettront de meilleures conditions de travail des agents ainsi qu’un meilleur accueil des usagers", peut-on lire dans un communiqué du Département. Entre 300 et 400 personnes pourront y bénéficier chaque mois.

Le plan « Collèges neufs 2025 » va coûter, au total, près de 70 millions d’euros, dont 22 pour le collège Jean d’Ormesson, 3,5 millions pour la nouvelle Maison du Rhône et 1,5 million dans le cadre de l’aménagement de la route départementale et du chemin du Dormont.