Vente immobilière suspecte près de Lyon : le maire de Genas inquiété par la justice ?

Ce mardi, Médiacités révèle qu'une enquête judiciaire a été ouverte concernant la vente d'une maison par la mairie de Genas, qui a finalement échoué entre les mains du fils de Daniel Valéro.

La transaction n'a pas été directe entre le père et le fils. La maison de la rue des Etangs, proposant plus de 300 m2 de bâti, a d'abord été acquise par un promoteur local pour 220 000 euros en 2018, avant d'être revendue en l'état quelques mois plus tard, et pour 30 000 euros de plus, à Romain Valéro. Des prix très bas par rapport à ceux du marché.

Le procureur, saisi par des habitants de Genas, doit désormais déterminer s'il s'agit d'un curieux hasard ou si le promoteur Prestibat a servi d'intermédiaire entre la Ville de Genas et le fils du maire, les 30 000 euros de plus-value servant alors de pot-de-vin présumé.

Interrogé par nos confrères, Daniel Valéro a évoqué une simple "vente entre particuliers". Nul doute qu'il présentera des arguments plus solides s'il venait à être interrogé par les enquêteurs.