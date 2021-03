Lyon : 120 millions d’euros pour une ligne de bus Part-Dieu – Saint-Exupéry à l’étude pour 2023

La réalisation de ce projet est estimée à 120 millions d’euros. Le but est de relier le quartier de la Part-Dieu à la commune de Genas ou à l’aéroport de Saint-Exupéry (en fonction des résultats de la concertation), en un temps record. Cette ligne de "bus à haut niveau de service" (BHNS) traverserait ainsi les communes de Lyon, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Bron, Chassieu et Genas.

Sa réalisation ferait de cette ligne "le premier projet extra métropolitain de notre mandat", a assuré Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et du Sytral. "Cela permettrait de ramener les habitants des territoires voisins vers des transports en commun efficaces", a-t-il ajouté.

Le coût d’une telle œuvre est justifié par l’obligation d’installer des équipements dédiés à ce type de voirie, d’adapter les voies existantes et de maintenir un service fréquent toute la journée.

Avec cette ligne 113, le Rhônexpress pourrait se trouver un concurrent de taille pour rejoindre le très mal desservi aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Etonnant quand on sait que le Sytral, gestionnaire du réseau TCL, a récemment récupéré l’exploitation du tramway rouge…

Une concertation publique pour le tracé définitif de la ligne est prévue pour l'automne.

L.M.