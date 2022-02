Droit de réponse de Daniel Valéro

Suite à votre nouvel article concernant la cession d'un terrain rue des Étangs par la Ville de Genas, je dois tout d’abord vous faire part de notre surprise s’agissant des violations répétées de la présomption d’innocence et du secret de l’enquête.

Votre article comportant des erreurs ou des lacunes, voici les précisions qui relèvent de données publiques.

Oui, j'ai été entendu par la gendarmerie dans le cadre d’une audition libre.

Cette invitation faisait suite à un signalement instigué, notamment, par notre ancienne opposition politique.

Non, la maison de la rue des Étangs n’a pas été "cédée" à Prestibat.

La Ville a organisé un concours ouvert aux particuliers comme aux professionnels -avec publicité dans la presse locale- pour le vendre au plus offrant, comme elle le fait régulièrement.

Chaque fois que la Ville a utilisé ce dispositif, elle a réussi à vendre le bien à un meilleur prix que l'estimation des services fiscaux.

Non, la surface initiale de la propriété n'est pas la même que celle qui a été mise en vente.

Sur les 1 639 m² de terrain constructible et 12 493 m² de terrain agricole initiaux, la Commune ng'a mis en vente QUE la bâtisse en ruine et 687 m² de terrain + 147 m² de terrains non constructibles. ​

La majeure partie du terrain initial a donc été conservée par la commune.

Non, ce n'est pas le Maire ou la Ville qui définit le prix de vente d'un bien communal.

Comme la Loi l'impose, c'est la Direction Générale des Finances Publiques (service France Domaine) qui estime la valeur des biens communaux, valeur en-dessous de laquelle la commune ne peut vendre.

France Domaine a évalué cette bâtisse et les 834 m² de terrain à 95 000 € en le justifiant par un état "de vétusté totale".

Cette bâtisse ne pouvait, par ailleurs, pas être démolie, mais devait impérativement être restaurée (comme indiqué dans le cahier des charges et rappelé dans le texte de la délibération du Conseil municipal).

Non, cette vente n'est pas "suspecte" et la Ville a vendu le ténement à plus de 2 fois sa valeur estimée !

Ainsi et suite à la publicité dans la presse :

-29 cahiers des charges ont été retirés,

-une vingtaine de personnes est venue visiter la maison,

-après constatation de son état, seules 6 offres ont été reçues, sous plis fermés et traités uniquement par les services.

Ces offres s'échelonnaient de 132 000 à 220 000 €.

-le bien a été vendu au meilleur offrant, comme la Loi l'oblige, en l’occurrence à l’entreprise Prestibat pour 220 000 euros.

Le prix de marché était estimé à 95 000 euros par les services de l'État.

Avec l’offre à 220 000 euros, la commune a donc vendu le bien 125 000 euros plus cher que l'évaluation.

Non, mon fils n'avait pas produit la meilleure offre et elle n’a donc pas été retenue.

Parmi les 6 offres reçues, celle de mon fils est parvenue aux services le 26 juillet 2016. Les autres offres ont été réceptionnées le 27 juillet.

Deux étaient supérieures à celle de mon fils, celle de Prestibat et celle d’un couple de particuliers, réceptionnées le 27 juillet.

Toutes les offres ont été ouvertes en même temps par les services, après l’expiration du délai de réception fixé au 27 juillet 2016.

L'offre de mon fils, reçue le 26 juillet, était de 202 000 €. Celle de Prestibat, reçue le 27 juillet, s’élevait à 220 000 € et celle des particuliers, également reçue le 27 juillet, était de 215 000 €.

En toute transparence, Prestibat -parce que le plus offrant- a remporté cette consultation.

Non, je n’ai jamais reçu, directement ou indirectement, de "pot-de-vin".

Contrairement à ce que vous écrivez, il n’en a jamais été question au cours de l’enquête.

Non, il n'y a pas eu de "deal" avec Prestibat ou de tour de "passe-passe"

Après son achat, Prestibat n’a pas poursuivi son projet de réaménagement du site au-delà du stade des plans d’architecte.

Prestibat a, par la suite, revendu à mon fils cette maison -dans le cadre d’une vente entre privés- pour la somme, que vous mentionnez, de 255 000€.

Non, mon fils n'a pas fait une bonne affaire !

Cette revente à 255 000 euros est supérieure à l’offre que mon fils avait faite à la commune, et cela toujours pour une maison en ruine -évaluée à 95 000 euros- et dans laquelle tout était à refaire, du sol au plafond, sans parler des aménagements extérieurs.

Il est donc très loin d’avoir fait de ce qu'on appelle "une bonne affaire".

Je vous invite désormais à respecter le secret de l’enquête et la présomption d’innocence.