Un important réseau de trafic de drogue démantelé près de Lyon

Un important réseau de trafic de drogue a été démantelé par l'Ofast (Office antistupéfiants) de Lyon à Genas. Un entrepôt de la zone industrielle servait de base logistique.

Les camions arrivaient du Maroc, par l'Espagne. La résine de cannabis était ensuite déchargée sur des palettes dans l'entrepôt avant d'être redistribuée dans la région.

Cela faisait plusieurs semaines que les enquêteurs avaient repéré ce réseau, mais ce n'est que ce mercredi qu'ils sont passés à l'action. Très tôt, un camion espagnol qui arrivait dans la zone industrielle a été contrôlé. A bord, une trentaine de cartons qui contenaient 568 kg de résine de cannabis, d'une valeur de plus de 2,5 millions d'euros.

Les deux chauffeurs et le trafiquant, un logisticien, ont été interpellés. De plus, ce jeudi, deux commanditaires ont aussi été arrêtés et 96 860 euros ont été saisis.