Lyon : la police se déplace pour une expulsion et tombe sur 2 kilos de drogue

Ce mercredi, les forces de l’ordre ont pêché un gros poisson dans un immeuble sur le secteur du métro Laënnec dans le 8e arrondissement de Lyon. En fin de matinée, les policiers sur place ont senti à l’intérieur de l’immeuble une forte odeur de cannabis. Quelques investigations rapides ont permis d’identifier l’appartement précis d’où provenait l’odeur.

Avant de pénétrer à l’intérieur, un magistrat de permanence en lien direct avec un officier de police présent a ordonné dans un premier temps la venue d’un chien renifleur. Après que le canidé a bel et bien détecté des odeurs de stupéfiants de l’autre côté de la porte, le magistrat a autorisé l’ouverture de cette dernière. Au moment même où un serrurier est intervenu sur place, un homme de 52 ans a ouvert la porte et a été interpellé.

L’appartement a été perquisitionné, ce qui a permis de découvrir quasiment deux kilos de drogue avec notamment 968 grammes de tête d’herbe provenant de 27 pieds en culture dans son appartement, 716 grammes de résine de cannabis, 187 grammes d’herbe séchée et 93 grammes de cocaïne. La fouille a aussi permis de trouver un revolver et des cartouches de calibre 38, 2500 euros en espèce, du matériel de culture et une presse hydraulique.

Défavorablement connu des services de police, le quinquagénaire a reconnu les faits lors de son audition. Il est présenté ce vendredi au tribunal en vue d’une comparution immédiate.