"Je jure de mettre tous mes moyens au service de votre éradication de votre poste" : un corbeau sévit à Genas, le maire visé porte plainte

Un soutien qui lui vaut des menaces et des insultes. Le maire de Genas, Daniel Valéro, a porté plainte ce samedi après avoir reçu un e-mail inquiétant de la part d'une personne se présentant comme "journaliste indépendant".

Le corbeau lui reproche d'avoir apporté publiquement son soutien au septuagénaire qui avait abattu un cambrioleur chez lui dans la nuit du 8 au 9 février dernier à Genas.

Traité de "salaud" et de "réactionnaire", Daniel Valéro est également directement menacé : "Je jure de mettre tous mes moyens au service de votre éradication de votre poste […] Vous méritez le pire du pire dans votre vie" comme le rapporte Le Progrès.

La piste du courriel pourra-t-elle être remontée par les gendarmes de l'Est lyonnais ?