Lyon candidate au label "Ville à vélo" du Tour de France 2026

Lyon figure parmi les villes en lice pour décrocher — ou améliorer — le label "Ville à vélo du Tour de France" en 2026. Une candidature qui s’inscrit dans la sixième édition de ce dispositif lancé en 2021 pour promouvoir la pratique du vélo sur les territoires.

Porté par les organisateurs du Tour de France dans le cadre du programme "L’Avenir à Vélo", ce label récompense les collectivités ayant accueilli la Grande Boucle et engagées dans des politiques favorables au vélo.

Les villes candidates doivent notamment démontrer le développement d’infrastructures cyclables, des actions en faveur de la sécurité des usagers, des dispositifs d’apprentissage comme le savoir rouler et des solutions de stationnement, de réparation et de lutte contre le vol.

Une édition 2026 très ouverte

Au total, 26 villes sont candidates cette année, dont plusieurs grandes agglomérations et des communes plus rurales, en France et à l’étranger. Aux côtés de Lyon, figurent notamment Nice, Évian-les-Bains, Thonon-les-Bains ou encore Voiron.

Les résultats seront dévoilés le 21 mai prochain, dans le cadre de l’opération nationale "Mai à vélo".

Depuis sa création, le label a déjà été attribué à 190 villes dans 11 pays, représentant près de 13 millions d’habitants concernés par des politiques cyclables renforcées. Dans le Rhône, seule Belleville-en-Beaujolais est labellisée. L’édition 2026 pourrait permettre de franchir le cap symbolique des 200 collectivités labellisées.

C’est l’autre évolution majeure cette année : le label ne concerne plus uniquement les villes. Régions, départements et intercommunalités pourront désormais également candidater, afin de valoriser des politiques cyclables à une échelle plus large, notamment en matière d’aménagement du territoire et de transition écologique.

Avec cette candidature, Lyon confirme son positionnement comme territoire engagé dans le développement des mobilités douces, alors que le vélo s’impose de plus en plus comme un mode de déplacement du quotidien.

Et une étape du Tour de France entre Rhône et Saône, c'est pour quand ?