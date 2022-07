Le Tour de France va-t-il revenir à Lyon ? Grégory Doucet veut rencontrer Christian Prudhomme

Hors de question toutefois pour les coureurs de traverser Lyon, boudée depuis deux ans à cause des critiques publiques sur l’évènement formulées par Grégory Doucet.

Mais il pourrait rapidement y avoir du changement. Pour cela, l’abcès doit être crevé entre le maire EELV de Lyon et le directeur du Tour Christian Prudhomme.

Ce dernier a indiqué à Actu Lyon qu’il ne pourrait rien accorder à la capitale des Gaules si les écologistes ne faisaient pas acte de candidature. Et Christian Prudhomme en profitait pour critiquer Grégory Doucet en indiquant avoir réussi à faire passer la course l’an dernier par Tours, dont le maire est écolo. "La diversité parmi les écologistes ne vous a sans doute pas échappée", glissait-il, dans un remake du bon et du mauvais chasseur.

Grégory Doucet a préféré s’attarder sur la première partie de la sortie de Christian Prudhomme et a fait savoir au Progrès qu’il proposait à l’ancien journaliste un rendez-vous à la rentrée pour mettre les choses à plat et évoquer un possible retour du Tour à Lyon.

Reste à savoir si l’édile aura des exigences pour accepter que sur ses terres passent de nouveau la crème du cyclisme mondial mais aussi la caravane, les motos, les hélicoptères, les goodies…

Pour rappel, Grégory Doucet avait, quelques temps après son élection, estimé que le Tour de France était "polluant" et "machiste".

Il ne faut toutefois pas croire que Christian Prudhomme attend impatiemment le feu vert de la Ville de Lyon pour remettre le cap sur la 3e ville de France dès 2023. Après tout, Lyon n’a eu que très peu de fois l’honneur d’un passage ou d’une arrivée depuis 20 ans. Et pourtant, Gérard Collomb était bien plus attaché à ce genre de mise en lumière du territoire en mondovision que ne l’est son successeur.