Lyon : la justice accorde des élections professionnelles aux salariés de Grand Frais

Le groupe givordin a vu la justice donner raison aux salariés qui réclamaient la mise en place d’élections professionnelles.

Jusqu’à présent, Grand Frais refusait en arguant que ses trois sociétés de Bron, Pierre-Bénite et Rillieux-la-Pape étaient séparées.

Lundi, le tribunal judiciaire de Lyon a reconnu de son côté "l’existence d’une unité économique et sociale" entre les trois supermarchés et ordonne l’organisation d’élections en vue de la mise en place d’un Comité social et économique (CES).

"Grand Frais pensait en connaître un rayon avec ses montages de sociétés ( diviser les épiciers , les caissiers , les bouchers ,...) mais l’action syndicale des salariés ouvre une première étape à la reconnaissance de la communauté de travail et à leur droit d’être représentés dans le magasin", se félicite le syndicat SUD dans un communiqué de presse.

"Le gérant identique à toutes ces sociétés n’est pas un adepte de 'dialogue social', il va pourtant devoir s’y mettre car la mise en place des élections est ordonnée par le tribunal sans délai", poursuit-il, invitant les salariés à se rapprocher de lui pour faire valoir leurs droits.

Si la décision concerne aujourd’hui l’agglomération lyonnaise, elle était scrutée par de nombreux salariés et syndicalistes de Grand Frais, qui compte près de 300 enseignes en France. Car sur les 10 000 personnes employées dans tout le pays, seulement une poignée a pu procéder à des élections professionnelles.