ASVEL : Pierric Poupet quitte Villeurbanne (officiel), la voie est ouverte pour Tony Parker ?

Le technicien lyonnais quitte Villeurbanne avec le sentiment du devoir accompli. Jeune coach, il aura fait son maximum avec un effectif souvent remanié, pas aussi qualitatif qu’espéré, et malgré plusieurs changements de joueurs en pleine saison, à l’image du départ de Nando De Colo en début d’exercice.

À 40 ans, Pierric Poupet quitte ainsi l’ASVEL la tête haute. Son profil et ses compétences, devraient rapidement lui ouvrir de nouvelles perspectives, en France comme à l’étranger.

Dans un communiqué publié ce lundi, l’ASVEL a tenu à saluer le travail accompli par son désormais ex-entraîneur : “Villeurbanne remercie enfin Pierric Poupet pour son engagement quotidien, son dévouement et son travail, tout en lui adressant ses vœux de réussite pour la suite de sa carrière et de sa vie personnelle. Le club estime que son avenir, où qu’il s’écrive, sera marqué par de nombreux succès”.

Son départ marque la fin d’une aventure commencé en 2024 au sein du club présidé par Tony Parker, qui a désormais le champ libre pour sa propre nomination. Le meilleur joueur de l’histoire du basket français pourrait devenir entraîneur de l’ASVEL, épaulé par son ancien sélectionneur, Vincent Collet, tout en conservant sa présidence du club.