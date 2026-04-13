Vénissieux : un homme de 27 ans grièvement blessé par balle en pleine nuit

Les faits se sont produits dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 avril, peu avant 3h du matin, à Vénissieux.

Selon nos informations, un homme de 27 ans a été grièvement blessé par au moins une balle après plusieurs tirs au niveau du 103 boulevard Joliot-Curie. Toujours selon ces mêmes informations, un seul individu serait à l’origine du ou des tirs. Rapidement pris en charge par les secours, la victime a été transportée en urgence absolue vers l'Hôpital Édouard-Herriot.

À ce stade, les circonstances exactes des faits ne sont pas connues.

Cet acte pourrait s’inscrire dans un contexte de tensions locales. Pour rappel, des coups de feu ont déjà semé l’inquiétude ce samedi 11 avril à Vénissieux. Un homme avait déjà été la cible de tirs, cette fois au niveau du 129 boulevard Joliot-Curie à Vénissieux. Des images, particulièrement marquantes, ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

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