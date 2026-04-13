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Vénissieux : un homme de 27 ans grièvement blessé par balle en pleine nuit

Vénissieux : un homme de 27 ans grièvement blessé par balle en pleine nuit
Vénissieux : un homme de 27 ans grièvement blessé par balle en pleine nuit - DR

INFO LYONMAG. Un homme a été grièvement blessé par balle dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 avril à Vénissieux.

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vénissieux

5 commentaires
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P38 le 13/04/2026 à 11:26

Traîner dans les rues de vénissieux à 3 heure du matin il faut avoir des insomnie, il ne devait pas travailler le lendemain je pense.

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bien le 13/04/2026 à 11:26

Ah mince ils tirent mal !!!!

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saco697 le 13/04/2026 à 11:20

vive les villes de LFI … les truands mafieux fêtent l arrivée de LFI …

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Brutos le 13/04/2026 à 11:16
Chris6969699 a écrit le 13/04/2026 à 10h48

Il est important à VENISSIEUX de désarmer la police municipale... Cela apaisera sûrement les tensions...

Les communistes ne l’avaient déjà pas armée.

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Ex Précisions le 13/04/2026 à 11:01

Comme tous les jours à Vénissieux...
Pour ceux qui ont les moyens il faut investir dans l'immobilier dans cette commune, on doit pouvoir faire des coups de fusils (sans mauvais jeu de mot).

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Chris6969699 le 13/04/2026 à 10:48

Il est important à VENISSIEUX de désarmer la police municipale... Cela apaisera sûrement les tensions...

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En fait , le 13/04/2026 à 10:48

On s'en fout

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Ritchie le 13/04/2026 à 10:45

Enfin!!! ... on commençait à s'ennuyer !

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