Contre Bayonne, le LOU Rugby veut être “imprenable à domicile” et espère faire du Matmut Stadium sa “tanière”

Il ne reste que trois rencontres à disputer en Top 14 cette saison. Pointant à la 11e place avec 48 points, le LOU ne compte que deux petites unités d’avance sur son premier poursuivant, Bayonne.

Pour dynamiser cette fin de saison, Lyon reçoit justement l’Aviron bayonnais ce samedi dans un match qui s’apparente à un face-à-face pour éviter de se rapprocher de la zone de barrage.

Une rencontre qui intervient alors que le LOU s’apprête à célébrer son dernier titre de Pro D2.

De l’enjeu, une date symbolique, mais un match à prendre comme “n’importe quel autre” pour Jérôme Rey, pilier gauche lyonnais. Karim Ghezal l’assure également : Lyon-Bayonne est “simplement un match à domicile qu’on doit gagner”.

C’est le discours tenu au LOU ces dernières semaines : sans objectif précis au classement, le but est désormais de produire du jeu et de préparer la saison prochaine en profitant de ces derniers matchs pour progresser.

Parmi les axes d’amélioration évoqués, Karim Ghezal souhaite bâtir une équipe capable de “mieux contrôler les couloirs” et de “davantage contester les rucks”. Le manager lyonnais souligne notamment l’apport de George Smith dans son staff pour accompagner la progression du groupe. L’objectif affiché est aussi de rendre l’équipe plus conquérante, aussi bien en mêlée qu’en touche.

Un dernier objectif a cependant été fixé par le collectif du LOU Rugby : faire du Matmut Stadium une véritable “tanière”. Dans cette dynamique, Jérôme Rey insiste sur l’ambition de tout gagner à domicile et de rendre l’équipe “imprenable” sur sa pelouse.

De son côté, Gabin Lorre met l’accent sur le lien avec les supporters, avec la volonté de “rendre au public ce qu’il nous donne”, tout en poursuivant la progression du groupe en vue de la saison prochaine. L’arrière du LOU espère également pouvoir continuer à compter sur ce “16e homme” pour accompagner l’équipe l’an prochain.

Lyon-Bayonne, c’est ce samedi 16 mai à 16h35 au Matmut Stadium. Une victoire permettrait au LOU de conserver sa place au classement et de faire oublier la lourde défaite concédée au Stade Français le week-end dernier (59-17).