Lyon Part-Dieu : des agents de sûreté ferroviaire bientôt équipés de Tasers dans le cadre d’une expérimentation

Les agents de la SUGE, le service de sûreté de la SNCF, vont pouvoir être équipés de pistolets à impulsion électrique à la gare de Lyon Part-Dieu. L’autorisation figure dans un arrêté publié au Journal officiel depuis ce dimanche 10 mai et concerne plusieurs sites ferroviaires en France.
Cette expérimentation doit durer trois ans. Elle autorise certains agents de sûreté de la SNCF et de la RATP à porter ces armes de force intermédiaire, plus connues sous le nom de "Taser", du nom de la marque commercialisant ce type d’équipement.
À Lyon, la gare Part-Dieu fait partie des infrastructures retenues aux côtés de plusieurs sites franciliens, notamment les gares parisiennes d’Austerlitz et de Saint-Lazare, mais aussi certaines lignes du RER. D’autres grandes gares françaises, comme Rennes ou Marseille-Saint-Charles, sont également intégrées au dispositif.
Selon les modalités prévues par l’arrêté, seuls 10 % maximum des agents concernés pourront être équipés de ces pistolets à impulsion électrique. À l’échelle nationale, environ 300 agents de la SUGE pourraient ainsi être concernés sur les quelque 3 000 agents que compte le service de surveillance générale de la SNCF.
J'ai deux questions c'est pour la déco où y auront droit les utiliser car bon quand on voit la police qui a des armes mais interdit de les utiliser sinon on as droit z des manifs ou entendre mon fils été gentils ectSignaler Répondre
Bientôt aussi pour les contrôleurs des TCL ?Signaler Répondre
ils vont devoir laisser leur lance pierre à la maison ?Signaler Répondre
Une expérimentation ? Il vont les essayer de la petite vieille jusqu'au jeune abruti pour voir si ça fonctionne ;-)Signaler Répondre
Il faut leur donner des bazooka et arrêter de les equiper de jouets comme les lbd ou tazerSignaler Répondre