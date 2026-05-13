Sécurité

Lyon Part-Dieu : des agents de sûreté ferroviaire bientôt équipés de Tasers dans le cadre d’une expérimentation

Lyon Part-Dieu : des agents de sûreté ferroviaire bientôt équipés de Tasers dans le cadre d’une expérimentation

Cette mesure s’inscrit dans une expérimentation nationale autorisée pour trois ans par un arrêté publié au Journal officiel.

Les agents de la SUGE, le service de sûreté de la SNCF, vont pouvoir être équipés de pistolets à impulsion électrique à la gare de Lyon Part-Dieu. L’autorisation figure dans un arrêté publié au Journal officiel depuis ce dimanche 10 mai et concerne plusieurs sites ferroviaires en France.

Cette expérimentation doit durer trois ans. Elle autorise certains agents de sûreté de la SNCF et de la RATP à porter ces armes de force intermédiaire, plus connues sous le nom de "Taser", du nom de la marque commercialisant ce type d’équipement.

À Lyon, la gare Part-Dieu fait partie des infrastructures retenues aux côtés de plusieurs sites franciliens, notamment les gares parisiennes d’Austerlitz et de Saint-Lazare, mais aussi certaines lignes du RER. D’autres grandes gares françaises, comme Rennes ou Marseille-Saint-Charles, sont également intégrées au dispositif.

Selon les modalités prévues par l’arrêté, seuls 10 % maximum des agents concernés pourront être équipés de ces pistolets à impulsion électrique. À l’échelle nationale, environ 300 agents de la SUGE pourraient ainsi être concernés sur les quelque 3 000 agents que compte le service de surveillance générale de la SNCF.

Tags :

suge

sûreté ferroviaire

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
johnny le 13/05/2026 à 19:48

J'ai deux questions c'est pour la déco où y auront droit les utiliser car bon quand on voit la police qui a des armes mais interdit de les utiliser sinon on as droit z des manifs ou entendre mon fils été gentils ect

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 13/05/2026 à 18:12

Bientôt aussi pour les contrôleurs des TCL ?

Signaler Répondre
avatar
france22 le 13/05/2026 à 17:19

ils vont devoir laisser leur lance pierre à la maison ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 13/05/2026 à 17:12

Une expérimentation ? Il vont les essayer de la petite vieille jusqu'au jeune abruti pour voir si ça fonctionne ;-)

Signaler Répondre
avatar
lyon avec zemmour sarcely et attalle le 13/05/2026 à 15:43

Il faut leur donner des bazooka et arrêter de les equiper de jouets comme les lbd ou tazer

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.