Lyon Part-Dieu : des agents de sûreté ferroviaire bientôt équipés de Tasers dans le cadre d’une expérimentation

Les agents de la SUGE, le service de sûreté de la SNCF, vont pouvoir être équipés de pistolets à impulsion électrique à la gare de Lyon Part-Dieu. L’autorisation figure dans un arrêté publié au Journal officiel depuis ce dimanche 10 mai et concerne plusieurs sites ferroviaires en France.

Cette expérimentation doit durer trois ans. Elle autorise certains agents de sûreté de la SNCF et de la RATP à porter ces armes de force intermédiaire, plus connues sous le nom de "Taser", du nom de la marque commercialisant ce type d’équipement.

À Lyon, la gare Part-Dieu fait partie des infrastructures retenues aux côtés de plusieurs sites franciliens, notamment les gares parisiennes d’Austerlitz et de Saint-Lazare, mais aussi certaines lignes du RER. D’autres grandes gares françaises, comme Rennes ou Marseille-Saint-Charles, sont également intégrées au dispositif.

Selon les modalités prévues par l’arrêté, seuls 10 % maximum des agents concernés pourront être équipés de ces pistolets à impulsion électrique. À l’échelle nationale, environ 300 agents de la SUGE pourraient ainsi être concernés sur les quelque 3 000 agents que compte le service de surveillance générale de la SNCF.