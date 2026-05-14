Virée musicale dangereuse : un Lyonnais alcoolisé hélitreuillé du sommet de la passerelle du Collège

L'alerte a été donnée vers 7 heures du matin ce jeudi. Un homme était perché en hauteur, agrippé au sommet d'un pilier de la passerelle du Collège, aujourd'hui connue comme passerelle Famille Péju.

Âgé de 21 ans, le jeune homme ivre aurait escaladé la structure métallique pour une raison aussi simple qu'improbable : écouter sa musique avec vue sur le Rhône.

Mais ce moment contemplatif a tourné court. Face aux risques, les secours ont décidé d'intervenir. Problème : une descente par les moyens classiques était jugée trop dangereuse. Direction l'hélitreuillage, opération rare en plein centre de Lyon, menée vers 8h30 sans incident.

Pris en charge par une ambulance, il a ensuite été remis aux forces de l'ordre.

Reste à régler la question de la facture car la mobilisation d'un hélicoptère, de pompiers et de policiers pourrait lui valoir une procédure au civil pour frais de secours. La contemplation musicale pourrait lui coûter cher.