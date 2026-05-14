Faits Divers

Virée musicale dangereuse : un Lyonnais alcoolisé hélitreuillé du sommet de la passerelle du Collège

Virée musicale dangereuse : un Lyonnais alcoolisé hélitreuillé du sommet de la passerelle du Collège

Ce jeudi 14 mai, un jeune homme a été secouru par hélicoptère après avoir grimpé au sommet d'un des piliers de la passerelle du Collège à Lyon. Ivre, il voulait profiter de la vue sur le Rhône en écoutant de la musique.

L'alerte a été donnée vers 7 heures du matin ce jeudi. Un homme était perché en hauteur, agrippé au sommet d'un pilier de la passerelle du Collège, aujourd'hui connue comme passerelle Famille Péju.

Âgé de 21 ans, le jeune homme ivre aurait escaladé la structure métallique pour une raison aussi simple qu'improbable : écouter sa musique avec vue sur le Rhône.

Mais ce moment contemplatif a tourné court. Face aux risques, les secours ont décidé d'intervenir. Problème : une descente par les moyens classiques était jugée trop dangereuse. Direction l'hélitreuillage, opération rare en plein centre de Lyon, menée vers 8h30 sans incident.

Pris en charge par une ambulance, il a ensuite été remis aux forces de l'ordre.

Reste à régler la question de la facture car la mobilisation d'un hélicoptère, de pompiers et de policiers pourrait lui valoir une procédure au civil pour frais de secours. La contemplation musicale pourrait lui coûter cher.

10 commentaires
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elie treuillé? le 15/05/2026 à 06:48

lfi va encore dire que c est un juif...comme gluck...mann ou gluckSSSman!!(parait qu y sait pas prononcer:moi je dis qu il a le dentier qui flotte ,comme celui de mon pepe)

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Romulus le 14/05/2026 à 23:05

Encore un prix Nobel

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Beaucoup moins cher le 14/05/2026 à 22:23

Que les Ombrières … qui font pas d’ombre …. Lol

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Kassos le 14/05/2026 à 22:22

On ne pouvait pas le laisser deux ou trois jours sur sa tour pour que ça lui fasse les pieds ?

J'espère qu'il va payer les frais d'hélicoptère.

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Rlb le 14/05/2026 à 20:55

Encore un imbécile qui veut ( profiter) de la vie.
Absurdité d'envoyer des secours, ils seront bien plus utile pour la personne qui fait un AVC.
La JDM continue

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GLOUGLOU 1er le 14/05/2026 à 18:06

C'est bien moins grave que la politique menée par certains députés extrémiste et la gestion calamiteuse des gouvernements successifs.

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ancien caviste le 14/05/2026 à 18:00
Dupon a écrit le 14/05/2026 à 17h20

J'espère que la facture sera salée pour cet idiot

Surement non solvable avec un profil étudiant , vous rajoutez Amnistie présidentielle en 2027 !

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discretos le 14/05/2026 à 17:43

rouez le de coups déjà et ensuite une facture bien salée sinon il ne comprendra pas

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Ex Précisions le 14/05/2026 à 17:26

Encore un jeune décérébré qui voulait faire une photo insta ?

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Dupon le 14/05/2026 à 17:20

J'espère que la facture sera salée pour cet idiot

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