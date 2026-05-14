Virée musicale dangereuse : un Lyonnais alcoolisé hélitreuillé du sommet de la passerelle du Collège

L'alerte a été donnée vers 7 heures du matin ce jeudi. Un homme était perché en hauteur, agrippé au sommet d'un pilier de la passerelle du Collège, aujourd'hui connue comme passerelle Famille Péju.
Âgé de 21 ans, le jeune homme ivre aurait escaladé la structure métallique pour une raison aussi simple qu'improbable : écouter sa musique avec vue sur le Rhône.
Mais ce moment contemplatif a tourné court. Face aux risques, les secours ont décidé d'intervenir. Problème : une descente par les moyens classiques était jugée trop dangereuse. Direction l'hélitreuillage, opération rare en plein centre de Lyon, menée vers 8h30 sans incident.
Pris en charge par une ambulance, il a ensuite été remis aux forces de l'ordre.
Reste à régler la question de la facture car la mobilisation d'un hélicoptère, de pompiers et de policiers pourrait lui valoir une procédure au civil pour frais de secours. La contemplation musicale pourrait lui coûter cher.
lfi va encore dire que c est un juif...comme gluck...mann ou gluckSSSman!!(parait qu y sait pas prononcer:moi je dis qu il a le dentier qui flotte ,comme celui de mon pepe)Signaler Répondre
Encore un prix NobelSignaler Répondre
Que les Ombrières … qui font pas d’ombre …. LolSignaler Répondre
On ne pouvait pas le laisser deux ou trois jours sur sa tour pour que ça lui fasse les pieds ?Signaler Répondre
J'espère qu'il va payer les frais d'hélicoptère.
Encore un imbécile qui veut ( profiter) de la vie.Signaler Répondre
Absurdité d'envoyer des secours, ils seront bien plus utile pour la personne qui fait un AVC.
La JDM continue
C'est bien moins grave que la politique menée par certains députés extrémiste et la gestion calamiteuse des gouvernements successifs.Signaler Répondre
Surement non solvable avec un profil étudiant , vous rajoutez Amnistie présidentielle en 2027 !Signaler Répondre
rouez le de coups déjà et ensuite une facture bien salée sinon il ne comprendra pasSignaler Répondre
Encore un jeune décérébré qui voulait faire une photo insta ?Signaler Répondre
J'espère que la facture sera salée pour cet idiotSignaler Répondre