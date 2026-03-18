"Nous sommes les seuls à rester clairs" : Jean-Paul Bret attaque les rapprochements avec LFI

Et si l'imbroglio entre Bruno Bernard et LFI faisait les affaires de Jean-Paul Bret ? Dans un communiqué diffusé après le dépôt des listes en préfecture, l'ancien maire villeurbannais, candidat aux municipales face à son successeur socialiste Cédric Van Styvendael, s'en prend frontalement aux recompositions en cours à gauche.

Avec Didier Vullierme, candidat aux métropolitaines, ils affirment vouloir incarner une ligne politique "claire", en opposition aux alliances nouées dans l’entre-deux tours.

Les deux candidats rappellent les fondements de leur engagement : "le refus de toute alliance avec LFI" et "un positionnement social-démocrate de responsabilité", notamment sur des sujets comme la sécurité, présentée comme "le premier cap" de leur programme.

Dans leur communiqué, Jean-Paul Bret et Didier Vullierme dénoncent ce qu’ils décrivent comme un climat de flottement politique au sein de la gauche locale.

"Depuis dimanche soir, le spectacle donné par les autres gauches (…) en dit long sur les stratégies velléitaires", écrivent-ils.

"Les seuls à rester clairs"

Face à ces recompositions, Jean-Paul Bret et Didier Vullierme revendiquent une position distincte. "Nous sommes les seuls à Villeurbanne à tenir un discours clair sur la relation à LFI", affirment-ils.

Ils saluent au passage la position de la maire sortante de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy, qu’ils jugent restée fidèle à ses valeurs malgré les pressions en faveur d’une union avec le parti mélenchoniste.

Entre alliances, refus de fusion et critiques internes, la fin de campagne villeurbannaise s’annonce particulièrement disputée.