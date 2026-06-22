Mobilités : la trottinette électrique mérite-t-elle vraiment sa médaille d’or du mode de déplacement le plus détesté ?

Réunir dans une même colère un conducteur de SUV, une militante écologiste, une retraitée avec son cabas Biocoop et un adolescent écoutant Jul dans ses AirPods représente déjà une forme de dépassement des clivages.

Même Jean Jaurès aurait probablement demandé quelques secondes supplémentaires avant de défendre un utilisateur roulant à trente kilomètres à l’heure sur un trottoir.

Elle ressemble à notre époque, pressée, pliable, connectée et légèrement anxieuse. Elle veut gagner dix minutes, préserver la planète et arriver avant que son iPhone ne tombe à trois pour cent de batterie.

Baudelaire inventait autrefois le flâneur parisien. Nous avons inventé le flâneur sous pression, casque sur la tête, café Voisin dans la main gauche, notification Teams dans la poche et rendez-vous commencé depuis quatre minutes.

La trottinette demeure pourtant détestée partout. Sur la route, les automobilistes lui reprochent d’exister. Sur les trottoirs, les piétons la considèrent comme une agression personnelle. Dans le métro, les voyageurs la regardent comme si elle occupait l’espace de trois valises et deux poussettes.

Même au travail, elle ne trouve aucun refuge. Les collègues se cognent contre son guidon et la déplacent avec cette délicatesse particulière que nous réservons aux objets dont nous espérons secrètement la disparition.

Elle reste probablement le seul moyen de déplacement capable d’être détesté lorsqu’il avance, lorsqu’il s’arrête et lorsqu’il ne fait absolument rien.

Je dois pourtant procéder ici à une confession publique. Tout comme Pierre Oliver, vice-président de la Métropole de Lyon à la voirie, circulations intelligentes et fluidité du trafic, je me déplace quotidiennement en trottinette électrique.

Cela lui vaut quelques parodies sur la page L’Écho des Traboules. Quant à moi, il m’arrive d’être confondu avec lui et d’entendre, dans mon dos, un "Salut Pierre !", parce que je circule moi aussi en costume-cravate et à trottinette dans le 2e arrondissement de Lyon.

Elle me permet de traverser Lyon sans transformer chaque déplacement professionnel en expédition administrative. Je viens notamment ainsi chez LyonMag, où je sollicite régulièrement Alexis afin qu’il m’ouvre le garage à trottinettes. Afin de rassurer ma compagne, je porte un casque. Il ne protège pas totalement contre le ridicule, mais il protège correctement le crâne, ce qui demeure objectivement plus important. Il donne parfois l’impression que je vais participer aux Jeux olympiques de bobsleigh alors que je souhaite seulement arriver à l’heure sur le plateau de Lyon Politiques pour évoquer le piètre niveau de Roman Abreu en communication.

La trottinette possède cette cruauté stylistique particulière. Elle permet d’aller vite, mais interdit presque toute élégance. Personne ne ressemble vraiment à Timothée Chalamet sur une trottinette électrique. Même Ryan Gosling finirait par avoir l’air d’un consultant en IA avant une visioconférence sur le management horizontal. Julien Doré pourrait éventuellement sauver l’ensemble avec une veste à paillettes, des lunettes teintées et ses chiens installés dans un panier. Pour le reste de l’humanité, le résultat demeure incertain.

Il devient nécessaire de défendre sérieusement la trottinette électrique.

Je ne parle évidemment pas de celle que certains abandonnent au milieu du trottoir comme une installation d’art contemporain. Je ne parle pas davantage de celle que deux adolescents conduisent ensemble, téléphone à la main, écouteurs dans les oreilles et rapport au Code de la route assez proche de l’expressionnisme abstrait.

Je parle simplement de la trottinette correctement utilisée. Celle qui se plie, se range facilement et réclame infiniment moins d’espace qu’une voiture transportant une seule personne. Dans une ville dense, elle constitue un outil remarquablement efficace.

Elle ne remplacera jamais tous les autres moyens de transport. Elle répond pourtant très correctement aux trajets courts, aux correspondances compliquées et aux horaires insuffisamment desservis. Elle permet à l’automobiliste de ne pas avoir une voiture de plus devant lui. Elle permet également d’échapper à vingt minutes d’attente sous la pluie devant un panneau annonçant que le prochain bus arrivera dans deux minutes depuis déjà un quart d’heure.

Elle offre surtout une liberté réelle à ceux qui ne souhaitent pas investir plusieurs milliers d’euros dans un vélo électrique équipé comme une expédition polaire sponsorisée par Patagonia.

La trottinette ne représente plus seulement un gadget de startuppeur revenu de Lisbonne avec une passion nouvelle pour le matcha et la cryptomonnaie.

Elle n’est plus uniquement l’accessoire d’un jeune cadre vivant chez Livalia Coliving, expliquant que posséder un appartement constitue une conception dépassée de l’existence tout en vérifiant le cours du bitcoin. Elle est devenue un véritable moyen de transport urbain.

La nouvelle majorité métropolitaine a récemment présenté à Oullins-Pierre-Bénite sa feuille de route consacrée aux mobilités. Son ambition principale consiste à sortir, selon elle, de la confrontation permanente entre les usages.

Les habitants ne se déplacent pourtant pas pour défendre une doctrine philosophique. Ils cherchent à rejoindre leur travail, déposer leurs enfants, effectuer une livraison, honorer un rendez-vous médical ou rentrer chez eux avant la fermeture de Monoprix.

La voiture reste indispensable pour de nombreuses personnes. Les artisans, le personnel soignant, les familles nombreuses, les personnes âgées, les personnes porteuses de handicap et les habitants insuffisamment desservis ne peuvent pas toujours choisir une autre solution.

Mais lorsque certains trajets peuvent être réalisés à pied, à vélo, en transports en commun ou en trottinette, il paraît raisonnable d’encourager ces possibilités.

Chaque trajet effectué autrement libère un peu d’espace pour ceux qui doivent réellement utiliser leur voiture.

La trottinette n’est donc pas l’ennemie de l’automobiliste. Elle peut même devenir son alliée la plus discrète. Une trottinette supplémentaire représente parfois une voiture absente du bouchon, une place de stationnement disponible et un peu moins de bruit dans la rue.

Cette évidence devient encore plus frappante pendant la période de canicule que nous traversons. Lorsque Lyon suffoque sous une chaleur qui transforme la place des Terreaux en plaque de cuisson et les quais du Rhône en décor de film dystopique, encourager les mobilités les moins polluantes ne relève plus seulement d’une préférence.

Cela devient une réponse concrète, même modeste, au réchauffement climatique.

La trottinette ne rafraîchira évidemment pas Lyon toute seule. Elle ne transformera pas immédiatement le bitume en forêt urbaine, mais chaque trajet court réalisé sans voiture thermique limite un peu les émissions produites par nos déplacements quotidiens.

Le dérèglement climatique ne sera pas réglé par quelques trottinettes et trois gourdes en inox. Il ne le sera pas davantage si chacun attend que les autres commencent.

La canicule possède au moins une vertu pédagogique. Elle transforme les rapports scientifiques en expérience physique. Le réchauffement climatique devient des nuits sans sommeil, un appartement à trente degrés et un trajet dans un métro où chacun découvre les limites réelles de la fraternité humaine.

Parmi les annonces métropolitaines sur les mobilités durant une conférence de presse à Oullins-Pierre-Bénite il y a deux semaines, la création de la plateforme baptisée "Ça bloque ? On agit !". Les habitants peuvent y signaler un feu mal réglé, un carrefour dangereux ou un aménagement dont la logique semble avoir été imaginée sur PowerPoint par quelqu’un qui ne l’empruntera probablement jamais.

La formule « Ça bloque ? On agit ! » contient déjà sa propre obligation de résultat. Il faudra simplement empêcher le point d’interrogation de dévorer le point d’exclamation.

Pendant cette même conférence de presse, Jérôme Moroge a annoncé que la Grande Rue d’Oullins-Pierre-Bénite resterait ouverte et conserverait son double sens. Les voitures poursuivront leurs déplacements dans les deux directions. À ce rythme, Jérôme Moroge nous communiquera bientôt les chiffres du Loto après le tirage officiel. Il pourra également nous annoncer en tant que Vice-President de la métropole au sport que le Lyonnais Bradley Barcola va marquer pendant la Coupe du monde 2026, exactement une semaine après la diffusion de son but contre le Sénégal. Bref, en matière d’annonces inutiles, Jérôme Moroge place la barre très haut.

Défendre la trottinette ne signifie pas défendre tous les comportements. La sécurité doit néanmoins rester la priorité collective.

Rouler à pleine vitesse sur un trottoir ne possède rien de tolérable. Cela reste simplement dangereux. Griller un feu rouge ne devient pas écologique parce que l’on transporte un tote bag avec quelques barquettes de fraises de Saint-Genis-Laval et que l’on écoute un podcast sur Marc Bloch.

Mais personne ne réclame l’interdiction générale des voitures après chaque faute commise par un automobiliste. Il serait donc étrange de condamner toute une mobilité en raison de quelques utilisateurs irresponsables.

Je continuerai donc à prendre ma trottinette électrique et à porter mon casque, même s’il ruine toute ambition capillaire après quelques minutes de trajet.

La trottinette électrique mérite-t-elle vraiment sa médaille d’or du mode de déplacement le plus détesté ?

La réponse demeure malheureusement assez probable. Elle mérite pourtant davantage d’être comprise que caricaturée.

Elle ne sauvera pas la planète toute seule. Elle ne remplacera ni la marche, ni le vélo, ni les transports en commun, ni la voiture lorsque celle-ci demeure nécessaire. Elle apporte cependant une réponse pratique, économique et peu encombrante à une partie de nos déplacements quotidiens.

Une ville apaisée sera simplement une ville dans laquelle chacun pourra choisir le moyen de transport adapté à sa vie sans être immédiatement méprisé par celui qui en utilise un autre. Celui qui ne se déplace pas comme nous ne représente pas nécessairement un adversaire.

Il essaie probablement, lui aussi, d’arriver à l’heure.

Joris Hadj

Enseignant à l'université