Faits Divers

Givors : une porte d’appartement incendiée, nouvelle alerte dans la métropole de Lyon 

Givors : une porte d’appartement incendiée, nouvelle alerte dans la métropole de Lyon 

INFO LYONMAG. Un incendie criminel a touché un appartement à Givors ce 29 avril au soir. La porte d’entrée a été brûlée et le palier fortement endommagé.

La série noire se poursuit dans la métropole lyonnaise. Les faits se sont déroulés aux alentours de 21h20, ce mercredi 29 avril, rue de l’Égalité à Givors.

Un incendie à priori d'origine criminelle s’est déclaré devant la porte d’entrée d’un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble. La porte visée a été partiellement détruite, tout comme l’entrée du logement. 

Le palier a également été fortement endommagé par les flammes et les fumées.

Aucune victime n’est à déplorer. Face aux dégâts, une solution de relogement temporaire a été évoquée pour l’ensemble des habitants de l’étage concerné.

Ce type d’actes ne cesse de se multiplier ces derniers mois dans l’agglomération lyonnaise, où des faits similaires ont été constatés à de nombreuses reprises à Villeurbanne ou encore à Décines-Charpieu.

 

Tags :

Incendie criminel

1 commentaire
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Peut-on préciser le 01/05/2026 à 11:13

Que c’est de la même famille que les grands innocents qu’on nous a présenté ci dessous

https://www.lyonmag.com/article/151694/frayeur-en-pleine-nuit-a-venissieux-une-maison-visee-une-famille-avec-enfants-a-l-interieur

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