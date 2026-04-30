Givors : une porte d’appartement incendiée, nouvelle alerte dans la métropole de Lyon 

La série noire se poursuit dans la métropole lyonnaise. Les faits se sont déroulés aux alentours de 21h20, ce mercredi 29 avril, rue de l’Égalité à Givors.
Un incendie à priori d'origine criminelle s’est déclaré devant la porte d’entrée d’un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble. La porte visée a été partiellement détruite, tout comme l’entrée du logement.
Le palier a également été fortement endommagé par les flammes et les fumées.
Aucune victime n’est à déplorer. Face aux dégâts, une solution de relogement temporaire a été évoquée pour l’ensemble des habitants de l’étage concerné.
Que c’est de la même famille que les grands innocents qu’on nous a présenté ci dessousSignaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/151694/frayeur-en-pleine-nuit-a-venissieux-une-maison-visee-une-famille-avec-enfants-a-l-interieur