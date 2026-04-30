Antoine Jobert : "C'est possible de faire à la fois des projets exemplaires d'un point de vue environnemental et de continuer à construire"

Ce jeudi matin, les élus de la mairie de Lyon présentaient le projet du chemin des Îles dans le 7e arrondissement de Lyon : 138 logements, une pharmacie et un centre médical de médecins généralistes. Pour Antoine Jobert, nouvel adjoint chargé de l'Habitat et de l'Urbanisme, ce projet reflète "vraiment l'intention de penser les constructions dans un tissu urbain cohérent avec toutes les fonctions adaptées".

La crise du logement a frappé de plein fouet le mandat précédent de Grégory Doucet. Face à ce constat, et une situation toujours difficile, l'élu écologiste estime qu'il faut "accompagner les mutations de la ville. On a une ville qui est déjà bien construite, on a aujourd'hui une crise du bureau à Lyon, on peut peut-être accompagner la transformation des bureaux vers de l'offre d'habitation, c'est une des pistes".

"C'est possible de faire à la fois des projets exemplaires d'un point de vue environnemental, de qualité de vie des habitants et de continuer à construire", poursuit Antoine Jobert.

Co-secrétaire des Ecologistes à l'échelle locale, l'adjoint au maire doit faire le bilan des élections municipales et métropolitaines, notamment en vue de la présidentielle et des législatives 2027 : "Il y a un sujet, bien sûr, de renforcer l'implantation sur la métropole, dans des villes qui historiquement ont pu être à gauche et qui ont basculé à droite et pour lesquelles on n'a pas réussi aujourd'hui à trouver une alternative à des maires bien implantés. Donc il va falloir vraiment qu'on réfléchisse à cet ancrage-là et à concilier le discours qu'on a sur l'aménagement, la qualité de vie, les transports en commun avec des espaces urbains qui sont peut-être moins naturellement dans cette inclinaison".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.