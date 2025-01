Tension locative : Lyon en tête d'un classement des villes les plus saturées

La difficulté pour trouver un logement à Lyon atteint des sommets en 2024. D'après une étude publiée par LocService.fr, la capitale des Gaules affiche le plus haut score de tension locative parmi les grandes villes françaises, avec un ratio de 12,97 candidats par offre de location. Rennes et Paris complètent le podium, avec respectivement des scores de 11,03 et 10,35.

Cette tension locative n’est pas un cas isolé : au niveau national, l'indice global a bondi à 4,8 cette année, contre 3,35 en 2023. Ce chiffre, qui mesure le déséquilibre entre la demande et l'offre locative, n’a cessé d’augmenter depuis 2019, souligne LocService.fr.

Outre les tensions, les loyers poursuivent leur hausse. En 2024, le loyer moyen à Lyon s'élève à 17 euros par mètre carré, charges comprises, avec une surface moyenne des logements loués de 42,5 m². Cette augmentation de 3,3 % sur un an illustre les pressions qui s'exercent sur les ménages lyonnais et plus largement sur les Français, face à des contraintes économiques comme l’accès au crédit ou les restrictions liées aux passoires thermiques.

L’attractivité de Lyon demeure cependant intacte. La ville arrive en deuxième position des villes les plus recherchées en France, derrière Paris et devant Montpellier, selon la,même étude. À l’échelle départementale, le Rhône concentre 6,96 % des recherches, se plaçant juste après Paris (10,7 %).

Pour Ivan Thiébault, responsable des études chez LocService.fr, la situation ne devrait pas s’améliorer sans une action forte. "Les interdictions de louer, la fin du Pinel et d’autres facteurs impactent directement le marché locatif. […] Sur les 40 villes métropolitaines de plus de 100 000 habitants, 28 voient leur loyer moyen au mètre carré augmenter plus vite que l’inflation (+1,3% en glissement annuel au mois de novembre 2024). Il faut surveiller de près les évolutions des taux et espérer des assouplissements dans les interdictions de louer, sans quoi cette tendance risque de perdurer, prévient ce dernier.

En attendant des mesures correctives, les Lyonnais devront continuer à composer avec un marché immobilier tendu et des loyers en hausse, dans un contexte où l’offre ne parvient toujours pas à répondre à la demande croissante.