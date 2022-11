Rhône : les ventes immobilières diminuent mais les prix continuent d’augmenter

Les raisons majeures de cette baisse sont notamment liées à l’inflation, à la hausse des prix de l’énergie et à un accès plus limité au crédit immobilier. La Chambre des Notaires du Rhône a fait un point ce jeudi dans un communiqué de presse. Elle se base sur les ventes immobilières à Lyon et dans le département à fin août 2022. Malgré la légère baisse, la Chambre reste tout de même positive : "Les volumes des ventes restent encore sur des niveaux très élevés."

Ceux qui en subissent le plus les conséquences sont de très loin les appartements neufs. Les ventes ont diminué de 11,2% tandis que les prix ont augmenté de 5,2%. Sans surprise, c’est à Lyon que le prix médian est le plus cher avec 6310 euros pour le m².

Idem pour les bâtiments anciens puisque les vieux appartements voient les prix grimper avec une augmentation dans le Rhône de 4,9%. Avec un prix médian de 4030 euros par m², il est une fois et demie supérieur au département de l’Isère et plus du double par rapport à la Saône et Loire.

A Lyon, certains quartiers comme les 2e, le 4e et le 6e arrondissements enregistrent pour la première fois une légère baisse tandis que les 5e, les 8e et les 9e arrondissements sont toujours en hausse. La typologie de ces appartements n’a pas changé. Le T3 reste toujours le plus attractif et le T2 a une légère augmentation par rapport au T4.

Les maisons anciennes en revanche ont toujours la cote. Les villes périphériques moyennes sont les plus visées et le prix de vente médian a augmenté de 7%. C’est à Caluire qu’il est le plus haut avec 700 000 euros.

Enfin, concernant les terrains à vendre, ce sont les surfaces inférieures à 600 m² qui sont les plus vendues. Elles sont aussi les plus présentes sur le marché, et ce dans tout le département.