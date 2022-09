Renaud Payre : "La Métropole de Lyon lèvera la main pour expérimenter un encadrement des prix du foncier"

Cette semaine, Lyon accueille le congrès des HLM, avec la présence du ministre du Logement Olivier Klein.

Renaud Payre reconnaît qu'il y a "une crise. Les propriétaires fonciers ne cessent de vendre de plus en plus cher, les promoteurs font face à des coûts de construction qui flambent et se rendent compte qu'on ne peut plus vendre au-delà d'un certain prix dans la Métropole. (...) Il risque de ne plus y avoir de constructions dans la Métropole. C'est désespérant pour les habitants qui cherchent des logements, pour le logement social".

Sur tous ces sujets, Renaud Payre "va parler avec le ministre". Et notamment pour lui proposer de tester des dispositifs sur le territoire de la Métropole. "Surenchérir sur le prix du foncier, cela nous mène dans le mur. Donc la Métropole de Lyon lèvera la main pour expérimenter sur un encadrement des prix du foncier, où on ne pourra pas dépasser un certain prix dans les zones les plus tendues".

Le vice-président n'attendra toutefois pas un geste du gouvernement pour agir : "Nous identifions les logements vacants, nous travaillons à la surélévation, nous explorons toutes les pistes possibles tout en débloquant des dossiers comme la Saulaie à Oullins".

00:00 Crise du logement

02:45 Echanges avec le ministre

06:06 Destruction des barres

08:56 Taxe des plus-values sur le foncier

10:50 Bail réel solidaire

14:21 Réponses de l'Etat