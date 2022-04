La Ville de Lyon va louer des bureaux rue de la République pour 811 000 euros par an

C’est une décision qui a suscité des débats chez l’opposition : la ville de Lyon va louer des bureaux au 69 rue de la République, pour un coût de plus de 800 000 euros par an, d’après Le Progrès. Une surface de 2000m2 additionnée aux 2.1 millions de m2 dont la Ville de Lyon est déjà propriétaire, qui offusque les opposants politiques des écologistes.

Les Verts justifient cet investissement pour la “relocalisation des agents qui sont en surdensité à l’Hôtel de ville et pour donner des locaux de travail aux nouveaux postes que nous avons créés pour réaliser notre plan de mandat.”

Ces nouveaux locaux pour la municipalité s’étalent sur plus de 2000 m2, et accueilleront les services de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités, une partie des espaces verts et de la Direction Gestion Technique des bâtiments, ainsi que la mission de transition écologique. Une centaine d’agents disposeront de ces nouveaux quartiers.

Avant leur déménagement, 478 000 euros de travaux sont planifiés. A cette somme s’ajoutent 172 000 euros d’aménagement en mobilier de bureau. Enfin, le loyer de ces nouveaux quartiers généraux s’élève à 811 000 euros en tout et pour tout.

Un montant qui suscite le courroux de la droite, qui dénonce “un délit de contradiction”. En effet, le loyer de ces bureaux de la Rue de la Ré échappe à l’encadrement des loyers, ce qui fait que le mètre carré est le prix le plus fort de Lyon. L’indignation est totale face à “une aberration en stratégie immobilière, patrimoniale et financière.”

Les Verts invoquent en guise de défense la “difficulté de trouver des biens à vendre d’une surface équivalente à prix raisonnable”. C’est pourquoi la Ville de Lyon a préféré louer plutôt que d’acheter. Cette dernière a prévu de renégocier certains de ses loyers avec ses principaux bailleurs.