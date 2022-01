Lyon : un bilan immobilier positif pour l’année 2021

Ce jeudi, dans le 2e arrondissement de Lyon, Nicolas Bouscasse, président du Rhône de la FNAIM et deux de ses associés, Lilian Baule et Nicolas Fraioli étaient réunis pour présenter le bilan 2021 de l’immobilier dans le département.

“L’immobilier a été impacté par la crise du Covid19, mais pas sur les prix, ni sur le volume, mais bien sur le structurel qui a changé les habitudes des consommateurs” a précisé le président de la fédération immobilière.

Près de 29 000 logements ont été vendus entre octobre 2020 et 2021. Un chiffre en hausse de 16% par rapport aux années précédentes. Ce qui fait du Rhône le département leader de la vente de biens en région Auvergne-Rhône-Alpes. “L’économie est irriguée dans la métropole où l’on travaille et l’on vit. Ainsi, l’immobilier se porte bien”, a spécifié Nicolas Bouscasse. Quant aux prix moyens au mètre carré des appartements du Rhône ils ont pris 4,1% d’augmentation en 2021, et pour les maisons, 9,4%.

Les maisons situées à 30 minutes de Lyon sont dans le viseur des investisseurs. “C’est un marché extrêmement vivant” poursuit Nicolas Bouscasse. Pour le marché de Lyon intra-muros, c’est une tout autre affaire. Les clients sont maintenant à la recherche de biens avec des balcons, des terrasses, ou des garages et délaissent des appartements pourtant bien situés, mais mal agencés.

Lilian Baule, conseiller de l’administration de la FNAIM, est formel : “On le ressent à travers nos ventes, nos appels et nos estimations, les projets de vie font leur grand retour depuis les 15 derniers jours”. La fédération a remarqué des demandes de la part de Parisiens ou encore de Lillois, “une clientèle qui était absente en 2021”.

Pour ce qui est du type de logements, le Rhône est pourvu d’une majorité écrasante d’appartements : ils constituent 70% du parc immobilier. Quant à Lyon, sur l’année 2021, le prix moyen au mètre carré des appartements a augmenté de 3%. Le prix moyen au mètre carré dans la métropole s’élève donc à 5451 euros. Ce qui place la capitale des Gaules juste après Paris au classement des métropoles les plus chères.

Mais l’un des constats tirés par la FNAIM est le manque cruel “de marché locatif”. Sur les 829 000 ménages du Rhône, la moitié d’entre eux appartiennent à des propriétaires. Pour le reste, 32% sont des locataires du secteur privé et 17% du secteur social. Pourtant, le pouvoir d’achat immobilier est à son taux le plus bas à Lyon depuis l’an 2000, soit un taux de 88. En comparaison, la France a un indice de 110.

Nicolas Fraioli, dirigeant de la centrale de financement de la FNAIM, a soulevé les problématiques des crédits immobiliers. Alors que les taux n’ont jamais été aussi bas dans toute la France, atteignant 1,08%, la durée des crédits immobiliers se rallongent davantage, à 21 ans ou 255 mois en moyenne.

Il annonce pour 2022 que “la tendance devrait changer concernant les taux d’intérêt”, et prévoit une hausse de 0,10 à 0,20% de ces derniers rien que pendant le mois de janvier. “Le temps que les banques se réajustent face à l’inflation, on devrait revenir à 1,5 à 2% de taux d’ici 25 ans.”

Mais il dénonce les nouvelles mesures du gouvernement pour réduire la durée des défauts de paiement, impactant davantage les citoyens aux revenus les plus faibles. Pour en citer quelques-unes, les prêts de 25 ans ou plus ne sont plus accordés, il en va de même pour les situations d’endettement au-delà de 35%, et enfin les banques ont un pouvoir de dérogation de 20%, qu’elles risquent donc d’utiliser pour leurs meilleurs clients. C’est pourquoi 2023 sera le théâtre d’un bras de fer avec les établissements bancaires.

Nicolas Bouscasse a conclu ce bilan en rassurant sur la situation du marché immobilier rhodanien. Il faut simplement veiller à certains indicateurs sur 2022, comme celui du PIB, du recrutement, et de l’augmentation des taux de crédits à l’immobilier, qui pourraient faire changer la donne de ce milieu lucratif.

L’immobilier du 7e arrondissement de Lyon a le vent en poupe pour 2022, d’après le président de la FNAIM. Ce serait “grâce à la politique métropolitaine de ces dernières années, ayant permis la construction de zones d’aménagements concertées sur de grandes étendues.”

N.S.