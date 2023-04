Immobilier : quelles sont les rues les plus chères à Lyon ?

Connaissez-vous les rues les plus chères de Lyon ? Le site spécialisé en estimation de biens immobiliers Meilleurs Agents a publié cette semaine son classement après avoir passé à la loupe les rues, les cours et les avenues les plus chères de France dans les plus grandes villes du pays.

Sans surprise, Paris arrive en tête avec le Quai des Orfèvres à la première place et un prix au mètre carré de 23 002 euros. La rue de Furstemberg (22 582 euros le mètre carré) et la rue Guynemer (22 483 euros le mètre carré) complètent le podium de ce classement très parisien.

Il faut regarder à la sixième place du tableau pour découvrir une autre ville française : Nice. L’avenue Jean Lorrain est la rue la plus onéreuse avec 10 692 euros du mètre carré.

La première rue lyonnaise de ce classement de Meilleurs Agents est la rue Gasparin dans le 2e arrondissement à 7134 euros le mètre carré.

L’avenue Maréchal Foch et le cours Franklin Roosevelt, deux artères du 6e arrondissement, à respectivement 7097 et 7093 euros le mètre carré, complètent le podium.

On retrouve également dans les trente premières places la rue Childebert en Presqu'île à 7003 euros le mètre carré et la rue Malesherbes dans le 6e arrondissement à 6 990 euros le mètre carré.

Du côté de Villeurbanne, c’est le boulevard de la Bataille de Stalingrad qui arrive en tête des rues les plus chères avec un prix au mètre carré s’élevant à 5538 euros.