Airbnb : les propriétaires hors-la-loi bientôt mieux contrôlés par la mairie de Lyon

Ce jeudi, la plateforme facilitant la location temporaire de biens immobiliers s’invitera même au conseil municipal, au même titre que ses concurrents comme Abritel ou HomeAway.

La majorité écologiste va expérimenter un outil lui permettant de lutter contre les dérives des propriétaires lyonnais qui se transforment parfois en professionnels du meublé touristique, faussant ainsi le marché.

Certains utilisent Airbnb pour louer leurs biens, et ne respectent pas toujours le seuil maximal de location de 120 nuitées annuelles pour une résidence principale, résultat de la nouvelle réglementation de 2018 qui encadre les opérations menées sur la plateforme américaine.

Demain donc, après le vote des conseillers municipaux, les "3 agents et demi" de la Ville de Lyon, dont la mission est de contrôler qu’aucun propriétaire ne s’affranchisse de ces règles, pourront utiliser API (interface de programmation applicative) meublés, qui collecte et renseigne des données très précises de location de meublés touristiques. Une sorte de carte d’identité qui permet un gain de temps phénoménal pour plus facilement assigner ceux qui fraudent.

La justice au bout de la procédure

Car dans les faits, rares sont les propriétaires exploitant le principe d’Airbnb jusqu’à la moelle à avoir été condamnés à Lyon. En réalité, un seul l’a été en juin dernier. C’était même le premier propriétaire de province à passer devant la justice pour non-respect de la législation concernant son appartement loué cours Suchet à la Confluence. Il avait écopé de 21 000 euros d’amende.

"Cela va nous aider à muscler le contentieux. On finit l’année 2021 avec sept nouvelles assignations. La Ville de Lyon va poursuivre les contrevenants. Et dès l’année prochaine, un travail sera mené avec la Métropole de Lyon pour aller durcir la réglementation", a promis l’adjoint au maire en charge de l’Habitat, Raphaël Michaud, avec l'objectif de lutter contre une concurrence déloyale faite aux hôteliers.

La plupart des cas se règlent avant de passer par la case justice. La Ville de Lyon indique que 67 propriétaires ont régularisé leur situation, 24 ont décidé de quitter les plateformes pour louer leurs biens avec un bail classique. Tandis que 124 mises en demeure restent encore sans réponse.

Lyon rejoindra ainsi d’autres villes comme Bordeaux et Strasbourg, qui expérimenteront également API meublés.