Airbnb : 750 000 euros de taxe de séjour récupérés par la Ville de Lyon

Airbnb a annoncé qu’elle reverserait 93 millions d’euros de taxe de séjour aux communes françaises en 2021. Sur la période novembre 2020-octobre 2021, c’est évidemment Paris qui est la plus concernée avec plus de 9,4 millions d’euros de taxe de séjour. Suivent Marseille (plus de 1,9 million), Nice (plus de 1,2 million) et Cannes (plus d’1 million).

Airbnb précise également qu’un tiers de la taxe collectée en France bénéficie cette année à des communes rurales de moins de 3500 habitants.

Et Lyon dans tout cela ? Grégory Doucet et sa mairie vont mettre la main sur 750 000 euros reversés par la plateforme facilitant la location ponctuelle de logements. Un chiffre qui ne retrouve toujours pas les standards de la période pré-Covid-19 puisqu’en 2019, la taxe lyonnaise avait été de 790 000 euros.

On estime que 4% des logements de la capitale des Gaules sont disponibles à la location sur Airbnb. Avec évidemment un secteur plus recherché que les autres : la Presqu’île et ses 10% de logements présents sur le site américain.

Lyon n’est toutefois pas la ville de la région Auvergne-Rhône-Alpes à recevoir la taxe de séjour la plus élevée : Annecy est en tête avec 830 000 euros récoltés en 2021. Au total, la région verra 11,2 millions d’euros être dispatchés entre ses différentes communes.

"Pour des dizaines de milliers de communes françaises, chaque nouveau voyage Airbnb signifie non seulement un revenu supplémentaire pour les hôtes et une activité accrue pour les entreprises locales, mais aussi de nouvelles ressources fiscales pour les collectivités locales. Pour de nombreuses villes et villages, ces revenus créent de nouvelles opportunités pour développer leur attractivité, avec des bénéfices à long terme à la clé pour les familles et les commerces locaux", réagissait Emmanuel Marill, directeur d'Airbnb France.