Lyon : une nouvelle réglementation sur les meublés de tourisme est entrée en vigueur

Depuis ce lundi, les locations de logements meublés destinés au tourisme sont plus encadrées. Grégory Doucet veut "permettre à chacun de se loger dignement" pour "lutter contre la vacance et toutes formes d’immobilisation de logements" ajoute Renaud Payre, vice-président de la Métropole en charge de l’habitat, de la politique de la ville et du logement social.

Le secteur du logement tendu

Le maire de Lyon critique un "mécanisme de multipropriété représentant 60% des logements de l’hypercentre." En effet, 9000 des 300 000 logements lyonnais seraient à but touristique longue durée, au détriment des hôtels.

En parallèle, la construction de logements a fortement diminué depuis 2016 explique Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon. Le logement est donc un secteur de tensions. L’objectif est de trouver un équilibre entre tourisme et qualité de vie sans négliger les professionnels de l’hôtellerie.

Trois changements majeurs de réglementation

La nouvelle régulation concerne les conditions d’autorisation des changements d’usage de logements en meublés touristiques. La location occasionnelle d’une résidence principale ayant pour but d’arrondir les fins de mois reste toujours possible.

Mais la Métropole et la Ville de Lyon souhaitent limiter les "excès qui retirent des logements du marché locatif." Autrement dit, les locations touristiques de 120 nuitées ou plus sont uniquement visées. Il est alors davantage question d’un logement à but lucratif que d’une résidence principale.

Pour ce faire, deux périmètres sont délimités : l’hypercentre regroupant le Vieux-Lyon, la Presqu’île, le 9e arrondissement autour de la Saône, les 3e et 6e arrondissements contenus par les voies ferrées ; et le reste de Lyon.

Chaque secteur a sa propre réglementation. L’hypercentre suit le modèle parisien : dès le premier mètre carré de location, le loueur doit le compenser. Par compensation, la Ville et la Métropole de Lyon entendent la location d’un autre bien équivalent, dans le même secteur et sans finalité touristique. Ce bien doit être un logement créé ou non à partir d’un changement d’usage (commerce, local d’activité, etc.). L’objectif est de créer de nouveaux logements d’habitation sur le marché lyonnais.

Quant au reste de Lyon, la même réglementation est appliquée aux meublés touristiques de 35m² ou plus et aux loueurs moraux. Pour une superficie inférieure, dans le cas d’un loueur physique, une autorisation est accordée pour une durée de 9 ans.

Un suivi des plateformes de location de tourisme

La Ville et la Métropole de Lyon veulent également suivre plus précisément les locations sur les plateformes en ligne dédiées comme Airbnb. A l’aide d’un outil expérimental de l’Etat, la Ville va augmenter les contrôles. La Métropole peut quant à elle élargir à d’autres villes ces contrôles. Or, juridiquement, elle ne le peut qu’aux villes de plus de 200 000 habitants et Lyon est la seule du territoire.

