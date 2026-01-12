Municipales 2026 : Grégory Doucet annonce vouloir atteindre les 30% de logements sociaux à Lyon

C’est une nouvelle étape importante dans la campagne municipale à Lyon : le maire écologiste sortant a annoncé des mesures programmatiques à deux mois du scrutin.
Ce lundi à la Halle de la Martinière, Grégory Doucet était accompagné de Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon chargé du Logement. Il y a présenté ses mesures sur le logement en cas de réélection.
L’un des objectifs principaux des Écologistes lors de ce potentiel prochain mandat est l'augmentation des logements sociaux. Alors que les chiffres n’ont pas encore actualisés, Grégory Doucet annonce que Lyon va atteindre très prochainement les 25% de logements sociaux dans sa ville, alors que le prochain palier à atteindre est fixé à 30% pour 2040. Le maire sortant l’annonce, s’il est réélu, son camp va “construire du logement social”, qui profite actuellement “à des milliers de familles qui ont pu être logées de manière abordable dans le parc locatif social”, ce qu’il qualifie de “fondamental”.
Mais alors que parmi ces milliers de famille, on retrouve beaucoup d’agents publics, les écologistes font ainsi la conclusion “qu’en construisant du logement social, on consolide les services publics”.
La Métropole veut réduire la facture énergétique d’un plus grand nombre d’habitants en développant massivement les réseaux de chaleur. Leur périmètre serait élargi pour passer de 129 000 logements raccordés aujourd’hui à 250 000 à l’horizon 2032.
Grégory Doucet envisage aussi la création d’un nouveau dispositif financier pour soutenir les propriétaires et les loueurs dans les réparations légères, en complément d’Écorénov’ dédié aux rénovations lourdes. Un mécanisme dont l’enveloppe initiale serait d’environ 500 000 euros.
De la continuité ?
Interrogé par nos soins sur le bilan que la mairie peut tirer de ce mandat qui court depuis 6 ans déjà, Grégory Doucet a rappelé les mesures phares mises en place concernant cette thématique du logement
Alors que les loyers de la Métropole sont désormais encadrés et que la municipalité a mis en place une garantie universelle et une assurance municipale, Grégory Doucet rappelle aussi que son mandat “a été marqué par une mobilisation de la ville sans précédent sur le sans-abrisme”. Il ajoute que “700 à 800 places de logement pour les plus précaires ont été mises en place”, ce qui est insuffisant, juge-t-il lui-même. Il se félicite cependant de “la multiplication du budget de l’hébergement d’urgence sur ce mandat par 67, qui est aujourd’hui évalué à 2,5 millions d’euros”.
Il termine par révéler le chiffre de 34 millions d’euros, qui correspond au montant que la ville de Lyon seule investit pour la construction et la rénovation de logements sociaux, principal terrain de bataille dans cette campagne chez les écologistes : “Moi, Maire de Lyon, l’humanisme lyonnais continuera de vivre dans cette ville !”.
