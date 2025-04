Une hypocrisie bien zonée

La loi SRU, quelle horreur !

Ces technocrates voudraient leur imposer des HLM au cœur des lotissements, entre la boulangerie bio et le club de tennis ? Sacrilège.

L’Ouest lyonnais ne veut pas de pauvres. Il veut du patrimoine, de la tranquillité, et surtout, l’entre-soi qu’on habille pudiquement de “qualité de vie”.

Ce refus n’est pas une négligence, c’est une stratégie. Et même Gérard Collomb, pourtant homme de gauche sur le papier glacé, l’avait compris : on ne mélange pas les riches et les pauvres, les chrétiens et les musulmans, les cadres et les allophones.

Le vivre-ensemble, c’est bon pour les tracts électoraux. Sur le terrain, on segmente, on repousse, on relègue.

Résultat : dans l’Est lyonnais, on concentre la misère, les passoires énergétiques, les écoles en tension, les commissariats saturés. Là, on ne vit pas la République, on la subit. Et les maires de ces communes ?

Les Michèle Picard, les Christian Duchêne dit moustache, les Hélène Geoffroy ils s’en plaignent à l’occasion, mais ne sont pas si pressés que ça de changer la donne. Car cette pauvreté concentrée, cette homogénéité ethnique et religieuse, leur assure aussi un petit capital électoral bien verrouillé.

Peu de votants, beaucoup de clientélisme, un communautarisme assumé ou toléré — la recette d’une réélection sans suspense. Pourquoi se fatiguer à séduire un électorat exigeant quand il suffit de flatter des réseaux captifs ?

C’est un pacte tacite entre deux mondes qui se tiennent à distance, mais se nourrissent l’un l’autre. L’Ouest refuse d’intégrer, l’Est capitalise sur l’enfermement. Et au milieu, la République s’effondre à petit feu, abandonnée aux caïds, aux prêcheurs, aux résignés.

Et comme un disque rayé, les mêmes viennent ensuite s’indigner. De la délinquance. De la radicalisation. De l’islamisme. Mais que reste-t-il à offrir à un gamin des Minguettes qu’on a condamné à la relégation dès sa naissance ? Quelle fierté, quel destin, quelle liberté ?

Refuser de loger l’autre, c’est déjà le trier. Et à force de zoner la pauvreté, on fabrique le séparatisme qu’on prétend combattre.

L’Ouest lyonnais ne veut pas de pauvres ? Il aura la colère.

L’Est s’en contente ? Il récoltera l’abandon.

Et nous tous, on paiera la facture.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux