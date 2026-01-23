Lyon : plus de 7 millions d’euros débloqués pour accélérer la production de logements sociaux en 2026

Pour ce faire, ce jeudi 22 janvier, la majorité écologiste a acté lors du dernier conseil municipal du mandat l’attribution de plus de 7 millions d’euros d’aides à la pierre pour soutenir la création de logements sociaux sur l’année à venir.

Cette enveloppe, débloquée dans un contexte de crise persistante du logement et de ralentissement de la construction neuve, vise à accompagner la réalisation de 964 logements sociaux, à travers différents leviers : opérations de construction neuve, acquisitions-améliorations, ajustements financiers liés à l’augmentation des coûts de travaux, mais aussi des projets structurants à l’échelle de la ville, comme la transformation de la Cité Jardin, menée en partenariat avec la Métropole de Lyon, l’État et les bailleurs sociaux.

Lyon reste soumise aux obligations de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), qui impose un taux minimal de 25% de logements locatifs sociaux. Au 1er janvier 2024, la capitale des Gaules affichait un taux de 24,37%, encore légèrement en deçà du seuil légal. La municipalité revendique toutefois une dynamique soutenue : en 2025, 1829 logements sociaux ont été autorisés sur le territoire communal, toutes catégories confondues (PLAI, PLUS et PLS).

Selon les chiffres avancés par la Ville, la période 2023-2025 devrait se solder par la réalisation estimée de 4284 logements sociaux, soit 1587 de plus que l’objectif initial fixé avec l’État. Un niveau correspondant à 150% des engagements pris dans le cadre de la loi SRU.