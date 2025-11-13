Transformer les logements vacants en logements très sociaux : le plan de la Métropole de Lyon sur les rails

Cette foncière inédite est destinée à acquérir, rénover et louer des logements vacants aux ménages les plus précaires. Le dispositif sera soumis au vote du conseil métropolitain ce lundi.

Cette nouvelle structure doit permettre de remettre sur le marché des logements vacants, souvent des passoires thermiques, devenus impossibles à louer depuis l’application de la loi Climat et Résilience. Les biens seront entièrement réhabilités pour atteindre une performance énergétique BBC rénovation ou un gain d’au moins deux classes au DPE. Ils seront ensuite proposés en logements très sociaux (PLAI ou ANAH), avec un accompagnement social assuré par les associations du territoire.

La Métropole, qui veut renforcer sa stratégie "Logement d’Abord", mobilisera dans un premier temps ses propres logements vacants issus d’opérations d’urbanisme. Elle espère déclencher un "effet levier" incitant des propriétaires privés à céder leurs biens vacants à la foncière.

Une enveloppe de 14 millions d'euros, suffisante ?

La Coopérative réunira collectivités, bailleurs sociaux, associations et investisseurs solidaires. Plus de 1,3 million d’euros seront apportés par la Métropole, un montant équivalent étant engagé par les partenaires. Au total, près de 14 millions d’euros d’investissements sont prévus jusqu’en 2028 pour les acquisitions et réhabilitations. Au regard du prix du marché, il ne faudra donc pas s'attendre à un raz-de-marée d'achats d'appartements ces prochains mois.

Plusieurs acteurs ont déjà rejoint le projet : Crédit Mutuel, Batigère, Rhône Saône Habitat, Arcade-Vilogia, ainsi que douze structures sociales dont Habitat et Humanisme Rhône, Aralis, Armée du Salut, Alynéa, ou encore Un Chez-Soi d’Abord Lyon.

La foncière sera agréée en maîtrise d’ouvrage d’insertion et bénéficiera d’un soutien financier de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe, via la Plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme.

La Coopérative Logement d’Abord doit désormais franchir l’étape normalement facile du vote métropolitain avant un lancement opérationnel prévu d'ici quelques semaines.