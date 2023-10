Logements sociaux : la préfète va obliger les communes à combler leur retard dans la Métropole de Lyon

Ce lundi, Fabienne Buccio a annoncé prendre une mesure radicale pour forcer les communes à combler leur retard en matière de logement social.

Car la loi SRU impose de disposer de 20 à 25% de logements sociaux sous peine d'amendes. Les communes de moins de 3500 habitants ne sont pas concernées.

Estimant que certains maires ne jouent pas le jeu et préfèrent payer les pénalités plutôt que de construire des logements sociaux et potentiellement perdre des voix aux futures élections, la représentante de l'Etat va leur retirer la compétence urbanisme d'ici quelques semaines. C'est elle qui signera donc les permis de construire, à la place des édiles dont les noms n'ont pas été cités lors de cette annonce faite auprès du club de la presse de Lyon. Fabienne Buccio a précisé vouloir les prévenir personnellement avant de communiquer plus largement.

"Parfois, faire un exemple n'est pas inutile", a-t-elle lancé.

Il est probable que les communes où les parts de logements sociaux stagnent voire se dégradent soient les premières à faire l'objet de cette disposition inédite sur le territoire métropolitain.

Dans l'agglomération, Charly et Saint-Didier-au-mont-d'Or affichaient les deux taux les plus bas lors du dernier décompte officiel au 1er janvier 2019 avec respectivement 4,29% et 6,15% de logements sociaux. A des années-lumières des 25% réclamés donc.

En 2021 d'ailleurs, Oullins, Tassin-la-Demi-Lune, Charly, Corbas, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Fontaines-sur-Saône, Saint-Genis-les-Ollières, Marcy-l'Etoile, Meyzieu, Mions, Saint-Genis-Laval et Sainte-Foy-lès-Lyon avaient été sanctionnées.

Les bons élèves se nomment Villeurbanne, Givors, Grigny, Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Rillieux-la-Pape, Saint-Fons, Feyzin, Ecully, Bron, Saint-Priest, Sathonay-Camp, Neuville-sur-Saône et Pierre-Bénite, tous dans les clous.