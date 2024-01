Communes punies à cause du manque de logements sociaux : la Métropole de Lyon félicite la préfète

Ces dernières venant essentiellement des maires et des habitants des villes carencées en logement social et qui vont devoir rattraper en 4e vitesse leur retard ces prochaines années (Caluire-et-Cuire, Chaponnay, Chazay-d'Azergues, Mions, Saint-Genis-Laval, Saint-Symphorien d'Ozon et Tassin-la-Demi-Lune).

Mais la représentante de l'Etat obtient ce jeudi un soutien de la part de la Métropole présidée par Bruno Bernard. L'écologiste félicite même sa décision de retirer la délivrance des permis de construire aux édiles qui refusaient délibérément de se mettre en conformité avec la loi SRU.

Pour Bruno Bernard, "l'impératif de justice sociale et de cohésion sur notre territoire exige que toutes les communes prennent leurs responsabilités en matière de production de logement social. La plupart d’entre-elles sont aux côtés de la Métropole de Lyon pour y parvenir. Mais étant donné les blocages qui sont encore présents pour quelques-unes, je salue la décision prise par la préfète du Rhône, inédite sur notre Métropole. Au-delà, et en lien avec tous les professionnels et acteurs de l’immobilier et du logement, nous continuons à utiliser tous les leviers possibles, pour faire face à la crise de la production de logement actuelle".

Son vice-président à l'Habitat Renaud Payre, qui avait révélé avant l'arrêté préfectoral les noms des communes concernées dans l'agglomération lyonnaise, taclant le fait qu'il s'agissait uniquement de municipalités de droite, y va également de son commentaire : "Nous nous tenons dès à présent à disposition des services de la Préfecture et des Communes pour avancer ensemble et dans le même sens. Nous demeurons, dans la continuité de notre pratique depuis le début du mandat, dans le dialogue et l’accompagnement des communes concernées, afin de favoriser la meilleure réponse possible aux besoins de logement des habitants de la Métropole".

Ce qui ne va pas arranger les accusations du maire de Caluire Philippe Cochet qui soupçonnait une entente de la préfecture et de la Métropole pour se payer des mairies LR.