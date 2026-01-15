Métropolitaines 2026 : Tiffany Joncour dévoile un programme de 100 millions d'euros pour les collèges

Et c'est la députée RN Tiffany Joncour, tête de liste du parti lepéniste pour les métropolitaines, qui dégaine la première, clamant vouloir faire de l’éducation un axe central de sa campagne.

Dans un communiqué ce jeudi, la parlementaire dénonce une "dégradation continue" des conditions d’enseignement dans plusieurs collèges de la Métropole de Lyon et annonce le lancement prochain d’un programme qu’elle présente comme "ambitieux et structuré" à destination des établissements et des familles.

Au cœur de ce programme figure la création d’un fonds métropolitain baptisé "Collèges d’Avenir", doté de 100 millions d’euros sur la durée du mandat. L’objectif affiché est de financer un vaste plan de rénovation des établissements jugés les plus vétustes.

Tiffany Joncour pointe des situations qu’elle estime devenues inacceptables : bâtiments dégradés, classes mal chauffées, équipements vieillissants. Selon elle, ces conditions pèsent directement sur la qualité de l’enseignement et sur le quotidien des élèves comme des personnels éducatifs. Le fonds viserait ainsi à remettre à niveau les infrastructures scolaires relevant de la compétence métropolitaine.

Trop woke les collèges de l'agglomération lyonnaise ? L’élue RN critique ce qu’elle qualifie "d’interventions idéologiques" au sein des établissements et défend une conception de l’établissement scolaire recentrée sur la transmission des savoirs fondamentaux.

Son projet prévoit l’instauration d’une charte de neutralité stricte, l’arrêt de certaines interventions extérieures et un renforcement de l’information des parents sur les contenus abordés auprès des élèves. Un positionnement qui s’inscrit clairement dans le débat national sur la place des associations, des thématiques sociétales et des politiques éducatives locales au sein des établissements scolaires.

Le programme porté par Tiffany Joncour s’attaque également à la politique budgétaire de la majorité métropolitaine concernant l’enseignement privé sous contrat. La députée dénonce la suppression, dans le budget 2026 de la Métropole, de 2,57 millions d’euros de subventions allouées à ces établissements.

Une décision qu’elle qualifie de "discrimination budgétaire" et qu’elle estime contraire au principe d’égalité entre élèves. Elle s’engage à rétablir intégralement ces financements, au nom du libre choix éducatif des familles et d’un traitement équitable entre collèges publics et privés sous contrat.