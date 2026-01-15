Politique

Métropolitaines 2026 : Tiffany Joncour dévoile un programme de 100 millions d'euros pour les collèges

Métropolitaines 2026 : Tiffany Joncour dévoile un programme de 100 millions d'euros pour les collèges
Métropolitaines 2026 : Tiffany Joncour dévoile un programme de 100 millions d'euros pour les collèges - LyonMag

Compétences de la Métropole de Lyon, les collèges n'avaient pas encore été au coeur des propositions des candidats.

Et c'est la députée RN Tiffany Joncour, tête de liste du parti lepéniste pour les métropolitaines, qui dégaine la première, clamant vouloir faire de l’éducation un axe central de sa campagne.

Dans un communiqué ce jeudi, la parlementaire dénonce une "dégradation continue" des conditions d’enseignement dans plusieurs collèges de la Métropole de Lyon et annonce le lancement prochain d’un programme qu’elle présente comme "ambitieux et structuré" à destination des établissements et des familles.

Au cœur de ce programme figure la création d’un fonds métropolitain baptisé "Collèges d’Avenir", doté de 100 millions d’euros sur la durée du mandat. L’objectif affiché est de financer un vaste plan de rénovation des établissements jugés les plus vétustes.

Tiffany Joncour pointe des situations qu’elle estime devenues inacceptables : bâtiments dégradés, classes mal chauffées, équipements vieillissants. Selon elle, ces conditions pèsent directement sur la qualité de l’enseignement et sur le quotidien des élèves comme des personnels éducatifs. Le fonds viserait ainsi à remettre à niveau les infrastructures scolaires relevant de la compétence métropolitaine.

Trop woke les collèges de l'agglomération lyonnaise ? L’élue RN critique ce qu’elle qualifie "d’interventions idéologiques" au sein des établissements et défend une conception de l’établissement scolaire recentrée sur la transmission des savoirs fondamentaux.

Son projet prévoit l’instauration d’une charte de neutralité stricte, l’arrêt de certaines interventions extérieures et un renforcement de l’information des parents sur les contenus abordés auprès des élèves. Un positionnement qui s’inscrit clairement dans le débat national sur la place des associations, des thématiques sociétales et des politiques éducatives locales au sein des établissements scolaires.

Le programme porté par Tiffany Joncour s’attaque également à la politique budgétaire de la majorité métropolitaine concernant l’enseignement privé sous contrat. La députée dénonce la suppression, dans le budget 2026 de la Métropole, de 2,57 millions d’euros de subventions allouées à ces établissements.

Une décision qu’elle qualifie de "discrimination budgétaire" et qu’elle estime contraire au principe d’égalité entre élèves. Elle s’engage à rétablir intégralement ces financements, au nom du libre choix éducatif des familles et d’un traitement équitable entre collèges publics et privés sous contrat.

Tags :

Tiffany Joncour

métropolitaines 2026

collèges

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 15/01/2026 à 17:53
Non aux extremes a écrit le 15/01/2026 à 17h28

🤮

De toute façon les politiques sont tous extrémistes dans leur domaine de nos jours, il faut juste voter pour l'extrême qui nous rebute le moins, malheureusement...

Signaler Répondre
avatar
et lfi..? le 15/01/2026 à 17:48
Si t’es elue !!! a écrit le 15/01/2026 à 17h23

Quand les poules auront des dents !!!

quand les harengs auront des plumes!

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 15/01/2026 à 17:44
Non aux extremes a écrit le 15/01/2026 à 17h28

🤮

Ouais comle ça kn continue la politique du ni oui ni non, la politique du gnan gnan qui nous gangrène depuis Mitterrand. Donc pourquoi pas essayer la nouveauté ?

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 15/01/2026 à 17:41
Phounet a écrit le 15/01/2026 à 17h29

Quand on voit ce que les partis de vieille droite, du centre et de gauche ont fait de la France; bien qu'ancien RPR, puis LR, je suis très tenté de donner leur chance aux politiques du RN aussi bien à l'échelon national que pour les municipales. D'autant mieux que les villes gérées par ses derniers s'en sortent bien mieux que les autres.

+ 1

Signaler Répondre
avatar
Phounet le 15/01/2026 à 17:29

Quand on voit ce que les partis de vieille droite, du centre et de gauche ont fait de la France; bien qu'ancien RPR, puis LR, je suis très tenté de donner leur chance aux politiques du RN aussi bien à l'échelon national que pour les municipales. D'autant mieux que les villes gérées par ses derniers s'en sortent bien mieux que les autres.

Signaler Répondre
avatar
Non aux extremes le 15/01/2026 à 17:28

🤮

Signaler Répondre
avatar
Si t’es elue !!! le 15/01/2026 à 17:23

Quand les poules auront des dents !!!

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.