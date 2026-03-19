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"Ca commence à être dur" : à Lyon, un militant entame une grève de la faim pour forcer LFI et Bruno Bernard à s'allier aux métropolitaines

"Ca commence à être dur" : à Lyon, un militant entame une grève de la faim pour forcer LFI et Bruno Bernard à s'allier aux métropolitaines

Arnaud Martin, militant lyonnais de gauche, a annoncé sur ses réseaux sociaux avoir débuté une grève de la faim. Il espère ainsi forcer Bruno Bernard et LFI à s'entendre pour le second tour des élections métropolitaines.

C'est une décision forte qui montre que la gauche lyonnaise a conscience de l'impact négatif pour Bruno Bernard que pourra avoir dimanche l'absence d'alliance avec la France insoumise.

Sur les réseaux sociaux, Arnaud Martin, se présentant comme un militant lyonnais "pour la gauche en général", ayant déjà voté "LFI, NUPES, gauche", a annoncé entamer une grève de la faim pour forcer les écologistes à s'unir avec les insoumis pour le second tour des élections métropolitaines.

"Je ne veux pas d'une ville qui soit avec deux têtes, dont une qui soit totalement à droite", déclare-t-il, en référence à la possible victoire de Véronique Sarselli, qui profiterait du maintien des listes LFI dans plusieurs circonscriptions.

Selon lui, une cohabitation entre Véronique Sarselli et Grégory Doucet donnerait "six ans durant lesquels le vélo ne va pas se développer d'un iota".

Arnaud Martin documente sa grève de la faim, dont il est au 2e jour ce jeudi. "Ca commence à être dur, je me suis réveillé plusieurs fois cette nuit", raconte-t-il, appelant encore et toujours Bruno Bernard et Gabriel Amard à s'entendre pour qu'il ne reste plus qu'un seul bulletin de vote de gauche dimanche.

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métropolitaines 2026

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on est pas des ceusses comme y en a des qui sont .. le 19/03/2026 à 17:22

La débilitée gauchiasse dans toute sa splendeur...2em jour de grève de la faim et il est déjà pas bien ?!! ..va bosser feignasse !!

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Ethan le 19/03/2026 à 17:22

Si c'est trop dur, un petit biscuit et ça ira mieux.

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totolesneuneus le 19/03/2026 à 17:11

Les C.... ça ose tout on connait la suite on pourrait dire c'est même à ça qu'on reconnait LFI. Cet abruti commence la grève de la faim alors que les autres terminent le ramadan z'allez pas me dire quand même ça ne tourne vraiment pas rond chez les LFI.
Doucet voulait lui donner quelques graines mais il parait que c'est interdit de nourrir les pigeons.

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YES and NO le 19/03/2026 à 17:07

Du grand n'importe quoi ! C'est vrai que chez LFI, on a de drôles de phénomènes,... Bref, LFI et EELV, c'est la honte totale .

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Ritchie le 19/03/2026 à 17:07

Il doit être trop gros !!!

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Fou furieux le 19/03/2026 à 17:05

Au Vinatier, vite !

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Original le 19/03/2026 à 17:00

Et si la droite l’emporte, il se fait un hara-kiri devant l’hôtel de la métropole….

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FolleAmour le 19/03/2026 à 16:57

Et ses petits copains de penser que si il meurt suite à sa grêve , il deviendra une icône, un martyr de la cause.

"Entre içi Arnaud Martin, victime du fascisme, du patriarcat oppressif, de la masculinité toxique!
Toi le résistant défunt face à la haine de l'extreme-droite, de la droite, du centre, de l'extreme-centre, du centre-gauche et de la gauche modéré!
Tu es tombé au champ d'honneur, refusant de te soumettre à la barbarie du nazisme lyonnais qui ronge l'humanité et plonge Tout le peuple de France dans les heures les plus sombres de notre histoire.
Après Victor-Hugo, après Jean Jaures, Aragon et Benjamin Biolay, tu es celui qui a su remettre un H majuscule à la condition Humaine".

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Comique le 19/03/2026 à 16:53

Peut il aller jusqu'au bout même après les élections mais je dis bien au bout du bout.

Comme cela il verra dans sa chair ce qu'on connu des gens dans certains camps... les mêmes qu'il insulte avec ses amis LFI.

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Mieux vaut en rire le 19/03/2026 à 16:45

Ce n’est plus du militantisme politique, c’est du fanatisme… Les extrêmes sont très mauvais pour la santé mentale.

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Dupon le 19/03/2026 à 16:38
truc de ouf a écrit le 19/03/2026 à 15h42

bonne grève de la faim!! ça le rendra peut être intelligent

J'ai bien peur que ça ne suffise pas.

Mais en fait on s'en fout.
Soit il remangera un de ces jours, soit il mourra.
Dans les 2 cas il aura perdu cet idiot

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Peuchère le 19/03/2026 à 16:34

Mon cher Arnaud Martin , si tu avais des cojones , tu t’immolerais comme le font les pauvres opprimés dans les pays ( Russie, Chine, Corée du Nord , et bien d’autres ) que tu dois apprécier comme tes gourous .

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Bob le 19/03/2026 à 16:25

C'est quoi ce pitre ?

Vivement la fin ou la faim ?

Il ne va pas bosser ce branlotin ?

Allez moi je vais faire un festin de roi dimanche soir !!!!
Champagne contre les LFISTES

Salut les écoles fachos bobos


Et sincèrement LYONMAG épargnez nous ces Charlots!!!!!

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On l’a trouvé ! le 19/03/2026 à 16:12
Moi, je a écrit le 19/03/2026 à 15h23

C'est personne ce mec, on s'en fout.

Et bichette, il veut, il exige, cet adulescents qui fait des caprices...

Ce n est pas moi, je c’est C’est moi^^

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Ilfaitpeine. le 19/03/2026 à 16:09
Moi, je a écrit le 19/03/2026 à 15h23

C'est personne ce mec, on s'en fout.

Et bichette, il veut, il exige, cet adulescents qui fait des caprices...

En même temps c est un LFiste ..
Faut pas trop lui en demander...

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Chris6969699 le 19/03/2026 à 15:49

Dans tous les cas, il pourra s'alimenter Dimanche après avoir constaté que ces listes ne seront pas fusionnées.

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truc de ouf le 19/03/2026 à 15:42

bonne grève de la faim!! ça le rendra peut être intelligent

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boB le 19/03/2026 à 15:33

On s'en fout de ce gars qu'il reste anonyme !

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Vendredi le 19/03/2026 à 15:31

A. M. ne doit pas être bien dans sa tête car faire une gréve de la faim, pour des gens qui se moquent de tous le monde, surtout pour s'associer pour être élu.....

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Moi, je le 19/03/2026 à 15:23

C'est personne ce mec, on s'en fout.

Et bichette, il veut, il exige, cet adulescents qui fait des caprices...

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Lyyyyyoooonnnnnnn le 19/03/2026 à 15:05

Mon dieu, LM qui se rabaisse à faire de la pub à ce genre d’individu 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️. on en a strictement rien à faire de sa pseudo grève de la faim…

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GLOUGLOU 1er le 19/03/2026 à 15:05

Le gars dit dans son espèces de discours que 'on utiliserait les MEMES armes, attaques et fake news . il parle pour lui je pense!

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Solidarité 69 le 19/03/2026 à 15:01

2e jour de grève de la faim pour un mangeur de graines ça doit être dur.

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FEELV le 19/03/2026 à 15:00
VIVA EELV fistes a écrit le 19/03/2026 à 14h19

Ce militant pour le sauvetage de la planète a raison : ce serait un drame pour le développement du vélo !

Forza EELV !

Dommage mais il arrive trop tard. Les listes sont déjà déposées
Il devrait mieux faire un jeûn en Ardèche
De Nada

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Ledoutemhabite.. le 19/03/2026 à 14:47
VIVA EELV fistes a écrit le 19/03/2026 à 14h19

Ce militant pour le sauvetage de la planète a raison : ce serait un drame pour le développement du vélo !

Forza EELV !

A quoi peut donc ressembler un vélo développé ?
Quels en sont les stades de developpement?
Je visualise bien l éclosion des fleurs, du bourgeon a la fleur, l éclosion des cocons et la chenille, mais le vélo, au stade ultime du développement, un truc long de 10,m avec 7 guidons, 3 selles ....je ne vois vraiment pas 🤔🤔

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Débilo le 19/03/2026 à 14:45

Lyon mag , retirer cet article de ce débile. C'est du flanc. Ne lui donner pas de crédit.

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velobobo le 19/03/2026 à 14:44

Que ce militant endoctriné à la sauce gaucho se rassure, il lui restera quelques pistes cyclables et pourra toujours aller manisfeter avec son drapeau palestinien le samedi après midi...

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Alcofribas Nasier le 19/03/2026 à 14:44

Que ne faut-il pas faire pour se faire remarquer, ce qui est une manière d'exister pour certains ! Mais nous sommes confrontés à un gros problème de chronologie : dans une quarantaine de jours, terme fatal moyen d'une privation de nourriture, il y aura eu beau temps que le grand mercato se sera tenu et que tous ceux qui sont à vendre auront trouvé preneur. Tels le père Ubu, ils n'auront eu qu'à fourrer leur conscience dans leur valise…

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Bribri2 le 19/03/2026 à 14:34

Qu'est ce qu'on s'en fout....allez next !

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2eme jour c'est dur le 19/03/2026 à 14:33

Voila un vrai militant de gauche ''le 2eme jour c'est dur'' .
A t il conscience de sa remarque petite bourgeoise.
Sait il ce que vivent certains qui sont dans la précarité, à la rue, exilés...
Tellement ridicule !

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non non mais le 19/03/2026 à 14:33

Vas y on ne te retiens pas !

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a vomirrr le 19/03/2026 à 14:28

Et bientôt les élues voilées au conseil municipal et on chante " On est tous des enfants de Gazza? "

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D.K le 19/03/2026 à 14:25

C’est bien ! Un électeur de gauche de moins. J’appelle tout les militants de gauche le rejoindre jusqu’à la fin héroïque

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Petite blague. le 19/03/2026 à 14:24

Ce gars là doit être patron de BTP et devait travailler avec Bernard ..Il a peur maintenant

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VIVA EELV fistes le 19/03/2026 à 14:19

Ce militant pour le sauvetage de la planète a raison : ce serait un drame pour le développement du vélo !

Forza EELV !

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Kk le 19/03/2026 à 14:14
Ils sont extrémistes dans tous les domaines... a écrit le 19/03/2026 à 13h54

Une grève de la faim, carrément, pour demander une alliance électorale...

Ce sont ces zinzins qu'on veut amener à l'Hôtel de Ville avec la bénédiction de Grégory Doucet ?

Pas d'alliance. Juste un retrait des LFI, qui clairement vont perdre la face dans cette élection. Autant sortir par la grande porte.

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La preuve le 19/03/2026 à 14:12

"Je ne veux pas d'une ville qui soit avec deux têtes, dont une qui soit totalement à droite",
six ans durant lesquels le vélo ne va pas se développer d'un iota".

L'abus d'écologie nuit gravement à la santé (mentale, s'entend)

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Rutila le 19/03/2026 à 14:07

Faudrait essayer les baffes et les coups de pieds, ils savent bien faire

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les défis d'une métropole d'avenir ... le 19/03/2026 à 14:06

"Selon lui, une cohabitation entre Véronique Sarselli et Grégory Doucet donnerait "six ans durant lesquels le vélo ne va pas se développer d'un iota"."
o:) 🤣🤣
ça c'est de l'argument !

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cenestpasvolontaire... le 19/03/2026 à 14:04
Familles en colère a écrit le 19/03/2026 à 13h51

Je vous pries de ne pas vous foutre de la gueule de ma fille qui est suivie pour troubles anorexiques au pôle pseudo-médical du Vinatier, Merci.

Je vous prie de bien vouloir excuser les propos qui ont pu vous heurter.
L anorexie est une terrible maladie dont les proches souffrent aussi .
Je souhaite que votre fille s en sorte et vous transmet toutes mes pensees les plus chaleureuses.
Courage a vous et a votre fille.
❤️❤️❤️

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GLOUGLOU 1er le 19/03/2026 à 14:00

Un mec qui ne mange que du Quinoa ne peut techniquement pas faire la grève de la faim !
C'est juste une cure Détox.
Encore quatre jour à boire son urine et il sera en pleine forme.

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1er Avril le 19/03/2026 à 13:56

C'est une blague ? 🤣🤣🤣

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Aveuglement Militant le 19/03/2026 à 13:55

Quand ce personnage affirme "nous habitants on considère que ce mandat a bien marché" ? c'est pour affirmer son mépris et aveuglement ? Le mépris pour les habitants qui considèrent que ça n'a pas bien marché ? Il aurait du dire "nous militants" et non pas "nous habitants" pour être moins méprisant et aveugle, mais avec ces militants c'est compliqué pour eux de sortir de leur mépris et aveuglement, c'est leur nature et leur mentalité....

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Ils sont extrémistes dans tous les domaines... le 19/03/2026 à 13:54

Une grève de la faim, carrément, pour demander une alliance électorale...

Ce sont ces zinzins qu'on veut amener à l'Hôtel de Ville avec la bénédiction de Grégory Doucet ?

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Perrachoisforever le 19/03/2026 à 13:54

Surtout qu'il ne s'arrête pas, jamais

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saco697 le 19/03/2026 à 13:52

encore et toujours des bobos rêveurs qui n y comprennent rien le sens de la vie politique des pseudos écolos font pitié … c est verrouillé maintenant il n arien compris le pauvre mec …

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La blague le 19/03/2026 à 13:52

Mange pas on s'en fou.
Mais n'importe quoi vraiment

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Tricheur le 19/03/2026 à 13:51

Arnaud Martin documente sa grève de la faim, dont il est au 2e jour ce jeudi. "Ca commence à être dur, je me suis réveillé plusieurs fois cette nuit",

Tant que tu te leves pas pour aller dans le frigo , ça passe .

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Familles en colère le 19/03/2026 à 13:51

Je vous pries de ne pas vous foutre de la gueule de ma fille qui est suivie pour troubles anorexiques au pôle pseudo-médical du Vinatier, Merci.

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Pignolus Maximus le 19/03/2026 à 13:51

DEUX jours et ça commence à 'tirer" ??? J'hallucine.
Certains osent tout, il déclarent une grève de la faim, ensuite ils pleurent au bout de deux jours, et cerise sur le gâteau, ils s'en vantent sur les rézo sauce et dans les médias. Les mots "honte" et "ridicule"n'ont décidément plus de sens.

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