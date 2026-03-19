"Ca commence à être dur" : à Lyon, un militant entame une grève de la faim pour forcer LFI et Bruno Bernard à s'allier aux métropolitaines

C'est une décision forte qui montre que la gauche lyonnaise a conscience de l'impact négatif pour Bruno Bernard que pourra avoir dimanche l'absence d'alliance avec la France insoumise.

Sur les réseaux sociaux, Arnaud Martin, se présentant comme un militant lyonnais "pour la gauche en général", ayant déjà voté "LFI, NUPES, gauche", a annoncé entamer une grève de la faim pour forcer les écologistes à s'unir avec les insoumis pour le second tour des élections métropolitaines.

"Je ne veux pas d'une ville qui soit avec deux têtes, dont une qui soit totalement à droite", déclare-t-il, en référence à la possible victoire de Véronique Sarselli, qui profiterait du maintien des listes LFI dans plusieurs circonscriptions.

Selon lui, une cohabitation entre Véronique Sarselli et Grégory Doucet donnerait "six ans durant lesquels le vélo ne va pas se développer d'un iota".

Arnaud Martin documente sa grève de la faim, dont il est au 2e jour ce jeudi. "Ca commence à être dur, je me suis réveillé plusieurs fois cette nuit", raconte-t-il, appelant encore et toujours Bruno Bernard et Gabriel Amard à s'entendre pour qu'il ne reste plus qu'un seul bulletin de vote de gauche dimanche.