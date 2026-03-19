"Ca commence à être dur" : à Lyon, un militant entame une grève de la faim pour forcer LFI et Bruno Bernard à s'allier aux métropolitaines

C'est une décision forte qui montre que la gauche lyonnaise a conscience de l'impact négatif pour Bruno Bernard que pourra avoir dimanche l'absence d'alliance avec la France insoumise.
Sur les réseaux sociaux, Arnaud Martin, se présentant comme un militant lyonnais "pour la gauche en général", ayant déjà voté "LFI, NUPES, gauche", a annoncé entamer une grève de la faim pour forcer les écologistes à s'unir avec les insoumis pour le second tour des élections métropolitaines.
"Je ne veux pas d'une ville qui soit avec deux têtes, dont une qui soit totalement à droite", déclare-t-il, en référence à la possible victoire de Véronique Sarselli, qui profiterait du maintien des listes LFI dans plusieurs circonscriptions.
Selon lui, une cohabitation entre Véronique Sarselli et Grégory Doucet donnerait "six ans durant lesquels le vélo ne va pas se développer d'un iota".
Arnaud Martin documente sa grève de la faim, dont il est au 2e jour ce jeudi. "Ca commence à être dur, je me suis réveillé plusieurs fois cette nuit", raconte-t-il, appelant encore et toujours Bruno Bernard et Gabriel Amard à s'entendre pour qu'il ne reste plus qu'un seul bulletin de vote de gauche dimanche.
La débilitée gauchiasse dans toute sa splendeur...2em jour de grève de la faim et il est déjà pas bien ?!! ..va bosser feignasse !!Signaler Répondre
Si c'est trop dur, un petit biscuit et ça ira mieux.Signaler Répondre
Les C.... ça ose tout on connait la suite on pourrait dire c'est même à ça qu'on reconnait LFI. Cet abruti commence la grève de la faim alors que les autres terminent le ramadan z'allez pas me dire quand même ça ne tourne vraiment pas rond chez les LFI.Signaler Répondre
Doucet voulait lui donner quelques graines mais il parait que c'est interdit de nourrir les pigeons.
Du grand n'importe quoi ! C'est vrai que chez LFI, on a de drôles de phénomènes,... Bref, LFI et EELV, c'est la honte totale .Signaler Répondre
Il doit être trop gros !!!Signaler Répondre
Au Vinatier, vite !Signaler Répondre
Et si la droite l’emporte, il se fait un hara-kiri devant l’hôtel de la métropole….Signaler Répondre
Et ses petits copains de penser que si il meurt suite à sa grêve , il deviendra une icône, un martyr de la cause.Signaler Répondre
"Entre içi Arnaud Martin, victime du fascisme, du patriarcat oppressif, de la masculinité toxique!
Toi le résistant défunt face à la haine de l'extreme-droite, de la droite, du centre, de l'extreme-centre, du centre-gauche et de la gauche modéré!
Tu es tombé au champ d'honneur, refusant de te soumettre à la barbarie du nazisme lyonnais qui ronge l'humanité et plonge Tout le peuple de France dans les heures les plus sombres de notre histoire.
Après Victor-Hugo, après Jean Jaures, Aragon et Benjamin Biolay, tu es celui qui a su remettre un H majuscule à la condition Humaine".
Peut il aller jusqu'au bout même après les élections mais je dis bien au bout du bout.Signaler Répondre
Comme cela il verra dans sa chair ce qu'on connu des gens dans certains camps... les mêmes qu'il insulte avec ses amis LFI.
Ce n’est plus du militantisme politique, c’est du fanatisme… Les extrêmes sont très mauvais pour la santé mentale.Signaler Répondre
J'ai bien peur que ça ne suffise pas.Signaler Répondre
Mais en fait on s'en fout.
Soit il remangera un de ces jours, soit il mourra.
Dans les 2 cas il aura perdu cet idiot
Mon cher Arnaud Martin , si tu avais des cojones , tu t’immolerais comme le font les pauvres opprimés dans les pays ( Russie, Chine, Corée du Nord , et bien d’autres ) que tu dois apprécier comme tes gourous .Signaler Répondre
C'est quoi ce pitre ?Signaler Répondre
Vivement la fin ou la faim ?
Il ne va pas bosser ce branlotin ?
Allez moi je vais faire un festin de roi dimanche soir !!!!
Champagne contre les LFISTES
Salut les écoles fachos bobos
Et sincèrement LYONMAG épargnez nous ces Charlots!!!!!
Ce n est pas moi, je c’est C’est moi^^Signaler Répondre
En même temps c est un LFiste ..Signaler Répondre
Faut pas trop lui en demander...
Dans tous les cas, il pourra s'alimenter Dimanche après avoir constaté que ces listes ne seront pas fusionnées.Signaler Répondre
bonne grève de la faim!! ça le rendra peut être intelligentSignaler Répondre
On s'en fout de ce gars qu'il reste anonyme !Signaler Répondre
A. M. ne doit pas être bien dans sa tête car faire une gréve de la faim, pour des gens qui se moquent de tous le monde, surtout pour s'associer pour être élu.....Signaler Répondre
C'est personne ce mec, on s'en fout.Signaler Répondre
Et bichette, il veut, il exige, cet adulescents qui fait des caprices...
Mon dieu, LM qui se rabaisse à faire de la pub à ce genre d’individu 🤦🏻♂️🤦🏻♂️. on en a strictement rien à faire de sa pseudo grève de la faim…Signaler Répondre
Le gars dit dans son espèces de discours que 'on utiliserait les MEMES armes, attaques et fake news . il parle pour lui je pense!Signaler Répondre
2e jour de grève de la faim pour un mangeur de graines ça doit être dur.Signaler Répondre
Dommage mais il arrive trop tard. Les listes sont déjà déposéesSignaler Répondre
Il devrait mieux faire un jeûn en Ardèche
De Nada
A quoi peut donc ressembler un vélo développé ?Signaler Répondre
Quels en sont les stades de developpement?
Je visualise bien l éclosion des fleurs, du bourgeon a la fleur, l éclosion des cocons et la chenille, mais le vélo, au stade ultime du développement, un truc long de 10,m avec 7 guidons, 3 selles ....je ne vois vraiment pas 🤔🤔
Lyon mag , retirer cet article de ce débile. C'est du flanc. Ne lui donner pas de crédit.Signaler Répondre
Que ce militant endoctriné à la sauce gaucho se rassure, il lui restera quelques pistes cyclables et pourra toujours aller manisfeter avec son drapeau palestinien le samedi après midi...Signaler Répondre
Que ne faut-il pas faire pour se faire remarquer, ce qui est une manière d'exister pour certains ! Mais nous sommes confrontés à un gros problème de chronologie : dans une quarantaine de jours, terme fatal moyen d'une privation de nourriture, il y aura eu beau temps que le grand mercato se sera tenu et que tous ceux qui sont à vendre auront trouvé preneur. Tels le père Ubu, ils n'auront eu qu'à fourrer leur conscience dans leur valise…Signaler Répondre
Qu'est ce qu'on s'en fout....allez next !Signaler Répondre
Voila un vrai militant de gauche ''le 2eme jour c'est dur'' .Signaler Répondre
A t il conscience de sa remarque petite bourgeoise.
Sait il ce que vivent certains qui sont dans la précarité, à la rue, exilés...
Tellement ridicule !
Vas y on ne te retiens pas !Signaler Répondre
Et bientôt les élues voilées au conseil municipal et on chante " On est tous des enfants de Gazza? "Signaler Répondre
C’est bien ! Un électeur de gauche de moins. J’appelle tout les militants de gauche le rejoindre jusqu’à la fin héroïqueSignaler Répondre
Ce gars là doit être patron de BTP et devait travailler avec Bernard ..Il a peur maintenantSignaler Répondre
Ce militant pour le sauvetage de la planète a raison : ce serait un drame pour le développement du vélo !Signaler Répondre
Forza EELV !
Pas d'alliance. Juste un retrait des LFI, qui clairement vont perdre la face dans cette élection. Autant sortir par la grande porte.Signaler Répondre
"Je ne veux pas d'une ville qui soit avec deux têtes, dont une qui soit totalement à droite",Signaler Répondre
six ans durant lesquels le vélo ne va pas se développer d'un iota".
L'abus d'écologie nuit gravement à la santé (mentale, s'entend)
Faudrait essayer les baffes et les coups de pieds, ils savent bien faireSignaler Répondre
"Selon lui, une cohabitation entre Véronique Sarselli et Grégory Doucet donnerait "six ans durant lesquels le vélo ne va pas se développer d'un iota"."Signaler Répondre
o:) 🤣🤣
ça c'est de l'argument !
Je vous prie de bien vouloir excuser les propos qui ont pu vous heurter.Signaler Répondre
L anorexie est une terrible maladie dont les proches souffrent aussi .
Je souhaite que votre fille s en sorte et vous transmet toutes mes pensees les plus chaleureuses.
Courage a vous et a votre fille.
❤️❤️❤️
Un mec qui ne mange que du Quinoa ne peut techniquement pas faire la grève de la faim !Signaler Répondre
C'est juste une cure Détox.
Encore quatre jour à boire son urine et il sera en pleine forme.
C'est une blague ? 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Quand ce personnage affirme "nous habitants on considère que ce mandat a bien marché" ? c'est pour affirmer son mépris et aveuglement ? Le mépris pour les habitants qui considèrent que ça n'a pas bien marché ? Il aurait du dire "nous militants" et non pas "nous habitants" pour être moins méprisant et aveugle, mais avec ces militants c'est compliqué pour eux de sortir de leur mépris et aveuglement, c'est leur nature et leur mentalité....Signaler Répondre
Une grève de la faim, carrément, pour demander une alliance électorale...Signaler Répondre
Ce sont ces zinzins qu'on veut amener à l'Hôtel de Ville avec la bénédiction de Grégory Doucet ?
Surtout qu'il ne s'arrête pas, jamaisSignaler Répondre
encore et toujours des bobos rêveurs qui n y comprennent rien le sens de la vie politique des pseudos écolos font pitié … c est verrouillé maintenant il n arien compris le pauvre mec …Signaler Répondre
Mange pas on s'en fou.Signaler Répondre
Mais n'importe quoi vraiment
Arnaud Martin documente sa grève de la faim, dont il est au 2e jour ce jeudi. "Ca commence à être dur, je me suis réveillé plusieurs fois cette nuit",Signaler Répondre
Tant que tu te leves pas pour aller dans le frigo , ça passe .
Je vous pries de ne pas vous foutre de la gueule de ma fille qui est suivie pour troubles anorexiques au pôle pseudo-médical du Vinatier, Merci.Signaler Répondre
DEUX jours et ça commence à 'tirer" ??? J'hallucine.Signaler Répondre
Certains osent tout, il déclarent une grève de la faim, ensuite ils pleurent au bout de deux jours, et cerise sur le gâteau, ils s'en vantent sur les rézo sauce et dans les médias. Les mots "honte" et "ridicule"n'ont décidément plus de sens.