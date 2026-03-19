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Métropolitaines : pourquoi écologistes et LFI appellent les candidats à "se retirer" si les listes ont déjà été déposées en préfecture ?

Métropolitaines : pourquoi écologistes et LFI appellent les candidats à "se retirer" si les listes ont déjà été déposées en préfecture ?

Après avoir échoué à s'entendre avant la fin du dépôt des listes en préfecture, écologistes et insoumis s'enjoignent à "retirer" leurs candidats dans les circonscriptions de la Métropole de Lyon. Car il est effectivement encore possible de le faire.

A quoi bon réclamer le retrait d'une liste si elle a été déposée en préfecture avant mardi soir ? C'est pourtant ce que font Bruno Bernard et la France Insoumise depuis deux jours, après l'échec des négociations pour former une alliance de second tour aux élections métropolitaines.

Ecologistes comme insoumis enjoignent le camp d'en face de "se retirer" dans les circonscriptions où ils devront s'affronter ce dimanche, au risque de faire gagner Véronique Sarselli et Grand Coeur Lyonnais.

S'ils le disent, c'est parce qu'il est effectivement encore possible de faire disparaître un candidat de l'équation. Du moins, partiellement. En effet, maintenant que les listes sont déposées et que l'arrêté préfectoral a établi officiellement le nombre de candidats par circonscription, aucun moyen de revenir en arrière.

Certes, les candidats qui accepteraient de se retirer pourraient cesser de faire campagne, ne pas coller leurs affiches sur les panneaux électoraux, mais ils recevraient probablement encore des voix dimanche dans les urnes.

En réalité, le seul moyen légal de "se retirer", c'est de ne pas envoyer ses bulletins de vote dans les bureaux. Une décision qui peut se prendre jusqu'à samedi. Les électeurs souhaitant tout de même voter pour leur candidat en retrait seraient dans l'incapacité de le faire, sauf s'ils se présentaient dans l'isoloir avec le bulletin de vote envoyé par la Poste.

Le candidat ne disparaîtrait donc pas des résultats de dimanche, pourrait même récolter quelques voix avec les bulletins de la propagande électorale, mais son score final, probablement proche de zéro, équivaudrait presque à un retrait total.

Il est donc encore possible de voir les rapports de force entre Bruno Bernard et LFI évoluer d'ici ce week-end.

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métropolitaines 2026

9 commentaires
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Retirez vous ! le 19/03/2026 à 17:19

Retirez vous cher ami !Retirez vous !
Ben attends une minute, j ai pas encore fini ma petite affaire ...
Qu ils sont beaux les lavabos ( rime avec ecolos et enfants également)

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Raoul le 19/03/2026 à 17:18

Vous avez pensez à l'euthanasie les gauchos ?
Vous devriez envisager la chose....

Hip hip hip

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Nathalie Saint-Schmilblik-Duhamel le 19/03/2026 à 16:50

L'abstention et le "tous pourris" sont déjà les grands gagnants de ces municipales.

Cet analyse vous est fournie par le sévice public.

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saco697 le 19/03/2026 à 16:37

magouilles magouilles et magouilles ni programme commun ni déclaration commune mais bien d accord pour s accrocher aux sièges et se partager le gâteau … Doucet et ses complices ne veulent surtout pas retourner travailler pour des salaires de travailleurs

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Moon88 le 19/03/2026 à 16:36

Les gauchistes sont à mourir de rire, ils s'accrochent à leur postes comme des koalas a une branche d'eucalyptus, prets à trouver toutes les combines possibles pour rester en vie.

L'amour propre c'est pas ce qui les caracterise.

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Lyonnais07 le 19/03/2026 à 16:32

Un scandale de plus. Bidouillage qui tient de l’abus de droit. Dans une démocratie c’est l’état qui devrait garantir la présence des bulletins de tous les candidats, dans les bureaux de vote.

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Ex Précisions le 19/03/2026 à 16:21

De plus en plus pitoyables ces gauchistes...

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Jesaistout le 19/03/2026 à 16:19

Ils vont bien trouver un accord
Je n'ai pas de doute la dessus. Bruno Bernard va plier, il a trop à perdre.

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Merci le 19/03/2026 à 16:18

C'est exactement ça.

Merci aux LFI de se retirer dès que possible, évitons de perdre 7 années de bétons...

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Mangionne le 19/03/2026 à 16:07

Les électeurs sont la propriété de personne, la gauche peux avoir des électeurs qui iront dans le camp adverse ou l'absention, l'alliance lfi va endommager les votes à gauche ( être de droite et s'allier avec le RN ca change aussi la donne des électeurs de droite, centre droit)

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mirou69 le 19/03/2026 à 16:06

Ça confirmerait qu’on est au pays de guignol

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