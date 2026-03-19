Métropolitaines : pourquoi écologistes et LFI appellent les candidats à "se retirer" si les listes ont déjà été déposées en préfecture ?

A quoi bon réclamer le retrait d'une liste si elle a été déposée en préfecture avant mardi soir ? C'est pourtant ce que font Bruno Bernard et la France Insoumise depuis deux jours, après l'échec des négociations pour former une alliance de second tour aux élections métropolitaines.

Ecologistes comme insoumis enjoignent le camp d'en face de "se retirer" dans les circonscriptions où ils devront s'affronter ce dimanche, au risque de faire gagner Véronique Sarselli et Grand Coeur Lyonnais.

S'ils le disent, c'est parce qu'il est effectivement encore possible de faire disparaître un candidat de l'équation. Du moins, partiellement. En effet, maintenant que les listes sont déposées et que l'arrêté préfectoral a établi officiellement le nombre de candidats par circonscription, aucun moyen de revenir en arrière.

Certes, les candidats qui accepteraient de se retirer pourraient cesser de faire campagne, ne pas coller leurs affiches sur les panneaux électoraux, mais ils recevraient probablement encore des voix dimanche dans les urnes.

En réalité, le seul moyen légal de "se retirer", c'est de ne pas envoyer ses bulletins de vote dans les bureaux. Une décision qui peut se prendre jusqu'à samedi. Les électeurs souhaitant tout de même voter pour leur candidat en retrait seraient dans l'incapacité de le faire, sauf s'ils se présentaient dans l'isoloir avec le bulletin de vote envoyé par la Poste.

Le candidat ne disparaîtrait donc pas des résultats de dimanche, pourrait même récolter quelques voix avec les bulletins de la propagande électorale, mais son score final, probablement proche de zéro, équivaudrait presque à un retrait total.

Il est donc encore possible de voir les rapports de force entre Bruno Bernard et LFI évoluer d'ici ce week-end.