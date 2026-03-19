Véronique Sarselli : "Bruno Bernard épouse parfaitement les propos de Jean-Luc Mélenchon"

Favorite du second tour des élections métropolitaines, Véronique Sarselli a déjà remporté 4 circonscriptions dimanche dernier et donc 30 sièges à la Métropole de Lyon. Celle qui a aussi été réélue maire de Sainte-Foy-lès-Lyon fustige l'accord entre Grégory Doucet et LFI, "une alliance contre nature" qui "ne reflète pas ce qu'est Lyon et n'est pas dans l'ADN de Lyon".

Au niveau métropolitain, les listes insoumises se sont toutefois maintenues, faute d'union avec les écologistes. Mais selon elle, "Bruno Bernard la souhaitait et il a même regretté qu'elle ne se fasse pas. Donc il épouse parfaitement les propos de Jean-Luc Mélenchon".

Pour Véronique Sarselli, son score est logique : "Un sondage avait été fait. Et 65% d'insatisfaits dans la Métropole de Lyon pour la politique de Bruno Bernard, ça se transforme dans les urnes".

Si elle était élue dimanche, puis lors du 3e tour prévue le 26 mars, la candidate Grand Coeur Lyonnais promet de s'atteler en premier lieu aux mobilités : "J'ai fait une proposition qui permet très vite de fluidifier la circulation de l'ensemble de la métropole de Lyon avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il faut tout de suite mettre ça en place au lendemain de l'élection pour que la vie quotidienne des Grands Lyonnais soit simplifiée".

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