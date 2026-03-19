Les Coulisses du Grand Lyon

Véronique Sarselli : "Bruno Bernard épouse parfaitement les propos de Jean-Luc Mélenchon"

Véronique Sarselli, candidate Grand Coeur Lyonnais aux élections métropolitaines, est l’invitée ce jeudi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Véronique Sarselli : "Bruno Bernard épouse parfaitement les propos de Jean-Luc Mélenchon"

Favorite du second tour des élections métropolitaines, Véronique Sarselli a déjà remporté 4 circonscriptions dimanche dernier et donc 30 sièges à la Métropole de Lyon. Celle qui a aussi été réélue maire de Sainte-Foy-lès-Lyon fustige l'accord entre Grégory Doucet et LFI, "une alliance contre nature" qui "ne reflète pas ce qu'est Lyon et n'est pas dans l'ADN de Lyon".

Au niveau métropolitain, les listes insoumises se sont toutefois maintenues, faute d'union avec les écologistes. Mais selon elle, "Bruno Bernard la souhaitait et il a même regretté qu'elle ne se fasse pas. Donc il épouse parfaitement les propos de Jean-Luc Mélenchon".

Pour Véronique Sarselli, son score est logique : "Un sondage avait été fait. Et 65% d'insatisfaits dans la Métropole de Lyon pour la politique de Bruno Bernard, ça se transforme dans les urnes".

Si elle était élue dimanche, puis lors du 3e tour prévue le 26 mars, la candidate Grand Coeur Lyonnais promet de s'atteler en premier lieu aux mobilités : "J'ai fait une proposition qui permet très vite de fluidifier la circulation de l'ensemble de la métropole de Lyon avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il faut tout de suite mettre ça en place au lendemain de l'élection pour que la vie quotidienne des Grands Lyonnais soit simplifiée".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

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Véronique Sarselli

métropolitaines 2026

6 commentaires
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JMA le 19/03/2026 à 13:20
toi a écrit le 19/03/2026 à 13h01

tu domines vraiment le débat

Il y a débat ? Ah non j’ai peur

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JPP le 19/03/2026 à 13:09

Et l'escroc Maire de Charly elle l'a viré de ses listes ? Un médecin imaginaire à la Métropole on aura tout vu...

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toi le 19/03/2026 à 13:01
Idiotie a écrit le 19/03/2026 à 12h33

Fidèle à toi même

tu domines vraiment le débat

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Petit jeux le 19/03/2026 à 12:56

Un simple copier/coller des déclarations du RN

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OH le 19/03/2026 à 12:52

Toujours des propos diffamatoires...

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Ex Précisions le 19/03/2026 à 12:39
Idiotie a écrit le 19/03/2026 à 12h33

Fidèle à toi même

Merci ça me touche ;-)

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Idiotie le 19/03/2026 à 12:33
Ex Précisions a écrit le 19/03/2026 à 12h07

Non mais bernard épouserait les idées d'une huitre si ça pouvait le faire gagner ;-)

Fidèle à toi même

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Ex Précisions le 19/03/2026 à 12:07

Non mais bernard épouserait les idées d'une huitre si ça pouvait le faire gagner ;-)

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