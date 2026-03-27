"Il nous faut assurément collaborer" : Grégory Doucet a déjà sollicité un rendez-vous avec Véronique Sarselli

En sortant du conseil municipal extraordinaire qui lui a permis d'être réélu maire de Lyon et de composer son équipe de 21 adjoints, Grégory Doucet a évoqué le sujet brûlant : celui de la cohabitation avec une Métropole de Lyon de droite.

"J'ai déjà sollicité une entrevue avec Véronique Sarselli pour que nous puissions fixer les termes de cette coopération. J'avais l'habitude de voir le précédent président de la Métropole de Lyon toutes les semaines, je ne sais pas si on restera sur le même rythme !", a lancé Grégory Doucet dans la cour de l'Hôtel de Ville.

Selon l'édile écologiste, "les sujets sont nombreux, les besoins de coopération sont évidents. Pour autant, nous sommes deux collectivités distinctes, avec des prérogatives qui leur sont propres. Il nous faut assurément collaborer, mais chacun doit pouvoir mener ses politiques dans le champ de ses responsabilités".

On l'aura compris puisqu'il l'a répété, Grégory Doucet veut imposer le terme de coopération plutôt que cohabitation.

Pourtant, Véronique Sarselli a déjà pris une décision forte sans le consulter : stopper le chantier du projet Rive Droite qui devait débuter lundi.

"Ca m'inspire qu'il faut dialoguer. J'attends que la date soit fixée pour en discuter concrètement avec Véronique Sarselli. Ce qui se passe sur le territoire de la ville de Lyon mérite d'être discuté ensemble. Je l'ai entendue dire qu'elle souhaitait être à l'écoute des maires, eh bien j'en suis ravi et je ne doute pas, étant maire elle-même, qu'elle soit très attentive à ce que le maire de Lyon attend pour sa ville", a conclu Grégory Doucet.