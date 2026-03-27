"Il nous faut assurément collaborer" : Grégory Doucet a déjà sollicité un rendez-vous avec Véronique Sarselli

En sortant du conseil municipal extraordinaire qui lui a permis d'être réélu maire de Lyon et de composer son équipe de 21 adjoints, Grégory Doucet a évoqué le sujet brûlant : celui de la cohabitation avec une Métropole de Lyon de droite.
"J'ai déjà sollicité une entrevue avec Véronique Sarselli pour que nous puissions fixer les termes de cette coopération. J'avais l'habitude de voir le précédent président de la Métropole de Lyon toutes les semaines, je ne sais pas si on restera sur le même rythme !", a lancé Grégory Doucet dans la cour de l'Hôtel de Ville.
Selon l'édile écologiste, "les sujets sont nombreux, les besoins de coopération sont évidents. Pour autant, nous sommes deux collectivités distinctes, avec des prérogatives qui leur sont propres. Il nous faut assurément collaborer, mais chacun doit pouvoir mener ses politiques dans le champ de ses responsabilités".
On l'aura compris puisqu'il l'a répété, Grégory Doucet veut imposer le terme de coopération plutôt que cohabitation.
.@Gregorydoucet envisage prochainement sa première entrevue avec @V_Sarselli pic.twitter.com/aiQ8FUIDJw— Lyon Mag (@lyonmag) March 27, 2026
Pourtant, Véronique Sarselli a déjà pris une décision forte sans le consulter : stopper le chantier du projet Rive Droite qui devait débuter lundi.
"Ca m'inspire qu'il faut dialoguer. J'attends que la date soit fixée pour en discuter concrètement avec Véronique Sarselli. Ce qui se passe sur le territoire de la ville de Lyon mérite d'être discuté ensemble. Je l'ai entendue dire qu'elle souhaitait être à l'écoute des maires, eh bien j'en suis ravi et je ne doute pas, étant maire elle-même, qu'elle soit très attentive à ce que le maire de Lyon attend pour sa ville", a conclu Grégory Doucet.
Ça y est, Doudou a reçu les félicitations de Melenchon .Signaler Répondre
Il a réussi a caser le mot de la nouvelle doctrine gauchiste , responsabilité, dans une phrase......👏👏👏
C est marrant leur nouveau jeu...🤣🤣
Et en français,?Signaler Répondre
la marie de lyon a plus des atouts pour bloquer tout projet délirant proposé par la métropole le grand tunnel ne sera jamais réalisé la police dans les tcl va faire bichette prochainementSignaler Répondre
"Il nous faut assurément collaborer, mais chacun doit pouvoir mener ses politiques dans le champ de ses responsabilités".Signaler Répondre
Il va donc tancer les écolos qui critiquent Mme Sarselli pour avoir pris une décision qui relève de son champs de compétence?
Ou ce sont juste des paroles en l'air?
Un peu coincer pour avouer aux lyonnais qu’il ne pourra pas tenir ses promesses électorales, dont beaucoup reposaient sur la volonté et les compétences de la métropole. AhahahSignaler Répondre
Le petit Doucet aurait-il la voix qui tremblote pour s’exprimer après avoir perdu son monopole tout puissant ?! 6 ans à n’avoir aucun respect ni aucune concertation que ce soit avec l’opposition ou les lyonnais et aujourd’hui ill parle de dialogue ! Il prend vraiment les lyonnais pour des moins que rien.Signaler Répondre
Qu'il s'occupe plutôt des cimetières, des cours d'école et des parcs. Le reste, c'est à dire les sujets sérieux, c'est à la métropole de s'en occuper !Signaler Répondre
Comment collaborer avec quelqu'un d'aussi dogmatique et sectaire que ce militant écolo Doucet ? Il ne montre que mépris et arrogance avec les gens qui ne pense pas comme lui, il est à l'aise qu'avec des militants écolos comme lui.Signaler Répondre
Il changera les toiles de la place Bellecour ! Stop au greenbashing !Signaler Répondre
Pauvre petit, il a gagné la mairie mais ne peut rien faire 😂Signaler Répondre
Il demande de coopérer, un aveu clair de vassalisation.
J'espère qu'il va lui être rendu au centuple son mépris pratiqué envers l'opposition et envers les Lyonnais de la métropole pendant ces 6 dernières années.
Nous allons nous délecter de voir ce spectacle du petit doudou rempant.
Doucet continuera de faire de la politique politicienne. c'est la seule chose qu'il sait faire !Signaler Répondre
L'attitude irrespectueuse et très fermée du militant écolo Doucet à la Métropole de Lyon lors de l'élection de Véronique Sarselli est un indicateur sur son ouverture au dialogue ou sa fermeture habituelle de militant sectaire depuis 2020 ?Signaler Répondre
Ils ont passé 6 ans à diriger sans demander l'avis de personne mais étonnamment aujourd'hui il faut coopérer.Signaler Répondre
Ce sketch.
« Pour autant, nous sommes deux collectivités distinctes, avec des prérogatives qui leur sont propres ».Signaler Répondre
Il a raison. Maintenant, il faut juste qu’il l’explique à ses électeurs qui refusent de le comprendre.
Y'a pas de collaboration qui tienne. Pour quoi faire ? Ils ont collaboré eux avec tous les gens qu'ils ont snobé durant le précédent mandat ?Signaler Répondre
Toute les fois où ils ont imposé leurs choix malgré les oppositions et craintes, où était leur soucis de collaborer ?
Et maintenant que le vent change de direction hop ça veut se la jouer esprit d'équipe ?
Dire qu'il y a des gens qui se félicitait du fait qu'il ai battu Aulas. C'est bien , on se console comme on peut, mais les écolos n'ont toujours aucun programme viable pour la ville de Lyon.
Bah du coup vu qu'ils n'ont aucune ambition viable pour cette ville alors il ne sera pas nécessaire de collaborer avec la métropole vu qu'ils n'auront aucune idée intéressante à financer
Il y a eu quelque chose de terriblement frustrant dimanche, quand Jean-Michel Aulas a échoué à devenir maire pour 3 000 misérables voix.Signaler Répondre
Mais il y a aussi quelque chose de délicieusement ironique et de presque même terriblement jouissif à voir aujourd’hui Grégory Doucet comprendre que ce nouveau mandat pourrait bien ne servir ni ses ambitions ni son dogme.
Et le plus savoureux, c’est de le voir parler maintenant de dialogue, de négociation et même de ce mot terrible (qui nous ramène à de sombres heures) collaborer (alors qu'il l'a déjà fait avec LFI)
Faut il rappeler que pendant six ans, il n’a rien négocié avec personne.
Pendant six ans, il a gouverné en vase clos, avec ses proches, au service de sa caste, de son électorat et de son idéologie — jamais dans l’intérêt du plus grand nombre. Aujourd'hui, vu les premières décisions de la métropole et étant donné la volonté de Jan-Michel Aulas de s'opposer à lui, sans lui faire de cadeau, mais pour le bien des Lyonnais, il a compris, mais il le savait sans doute déjà, que son mandat à lui, c'est un mandat...pour rien.
Il va falloir ramper pour espérer ronger un os.Signaler Répondre
Il déclare doudou que les études pour la rive droite ont coûté 1 million d'euros et paye par la métropole.Donc ce n'est pas Lyon qui a payé.Par contre doudou a jeté par la fenêtre 1million 600000 euros pour cette horreur d'ombriere place Bellecour.A démonter en urgence.LYON est aux lyonnais et non au clan écolo islamo terroriste dirige par un duo mortifere.Signaler Répondre
Moi aussi, le mot collaboration m a dérangé ....Signaler Répondre
Dans sa bouche, il n évoque rien de vertueux, seulement de mauvais souvenirs dont le plus récent est la collaboration avec LFI... et la jeune garde ..
Doudou je vais t'emmener par les oreilles pour les vœux des échevins à Fourviere .Signaler Répondre
Pour sa ville...😱😱Signaler Répondre
Non M Doucet, Lyon ne vous appartient pas
Vous n en êtes que le gestionnaire pour 7 ans, approuvé par seulement la moitié de ses habitants ..
Ma grand mère disait que l humilité était un signe d intelligence. . .
Doudou demandeur, poliment je l espère ..après avoir été sectaire et méprisant quand il était tout puissant, il faudra toute la grandeur d'âme et le sens de l'intérêt général des élus majoritaires de la métropole pour ne pas leur rendre la pareille .Signaler Répondre
❤️
Il découvre ce que ça veut dire la verticalité, l’absence de dialogue...il se chie dessus on dirait....Signaler Répondre
Le petit pleurnichard est de retour, c’est pas moi c’est les autres...
Pathétique
Si j'ose , pour un "collabo" rien de plus normal que de collaborer !Signaler Répondre