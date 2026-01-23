Marion Sessiecq : "Durant le mandat, on s'est attelé à réparer la ville"

Candidate à sa réélection dans le 3e arrondissement de Lyon, Marion Sessiecq l'assure : "Pas mal de choses arrivent" ces prochaines semaines, citant aussi l'inauguration passée du bois de la Part-Dieu.

Avec les écologistes, finies les tours dans le quartier. Marion Sessiecq reconnaît un changement de braquet avec de nouvelles priorités : "produire du logement, c'est réhabiliter, transformer, réhausser certaines constructions et quelques fois construire".

"Le patrimoine municipal était dans un état catastrophique à notre arrivée. On a du tout refaire. On s'est attelé à réparer la ville", critique également l'édile.

Marion Sessiecq revient aussi sur l'esclandre de ce jeudi au conseil municipal, où Steven Vasselin a traité Jean-Michel Aulas de "vieux monsieur". "Je crois que c'est le cas, c'est un monsieur âgé", défend-elle.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Arrondissement en travaux

01:52 Evolution de la Part-Dieu

04:12 Manques comblés

05:24 Bibliothèque Part-Dieu

07:28 Vasselin vs. Aulas

08:12 Guillotière

09:44 Béatrice de Montille