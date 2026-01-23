Marion Sessiecq : "Durant le mandat, on s'est attelé à réparer la ville"

Candidate à sa réélection dans le 3e arrondissement de Lyon, Marion Sessiecq l'assure : "Pas mal de choses arrivent" ces prochaines semaines, citant aussi l'inauguration passée du bois de la Part-Dieu.
Avec les écologistes, finies les tours dans le quartier. Marion Sessiecq reconnaît un changement de braquet avec de nouvelles priorités : "produire du logement, c'est réhabiliter, transformer, réhausser certaines constructions et quelques fois construire".
"Le patrimoine municipal était dans un état catastrophique à notre arrivée. On a du tout refaire. On s'est attelé à réparer la ville", critique également l'édile.
Marion Sessiecq revient aussi sur l'esclandre de ce jeudi au conseil municipal, où Steven Vasselin a traité Jean-Michel Aulas de "vieux monsieur". "Je crois que c'est le cas, c'est un monsieur âgé", défend-elle.
00:00 Arrondissement en travaux
01:52 Evolution de la Part-Dieu
04:12 Manques comblés
05:24 Bibliothèque Part-Dieu
07:28 Vasselin vs. Aulas
08:12 Guillotière
09:44 Béatrice de Montille
Si c'est ça réparer, il faut vite prendre une formation de bricolage et non de destruction.Signaler Répondre
Une maire militante à l'écoute de ceux qui pensent comme elle en méprisant les autre citoyens (comme votre commentaire l'illustre).Signaler Répondre
Voilà une maire à l’écoute, qui connaît parfaitement son quartier, avec des idées ambitieuses et porteuses de solutions du quotidien. On est bien loin des caricatures décrites par ses opposants et très loin des idées réactionnaires de sa principale adversaire, Béatrice de Montille.Signaler Répondre
Le principe même d'être élu c'est d'appliquer le programme de son "clan" comme tu dis. C'est drôle qu'on ne reproche jamais à un élu de droite d'être dogmatique ou sectariste quand il développe ses idées..Signaler Répondre
J'imagine la veille de l intervention, répétant son discours, "détruit", non "réparer, réparer,réparer", 3h d entrainement intensif pour que le faux fasse vrai. Serieux, a ce niveau c est de la performance scénique..Signaler Répondre
Plutôt tout casser la ville que autre choseSignaler Répondre
la formulation "on s'est attelé" est bien choisieSignaler Répondre
Chez moi ce sont entre autres les bourricots que l'on attelle
Pourquoi ces militants écolos n'arrivent pas à sortir de leur sectarisme ? C'est trop compliqué pour eux d'être plus ouvert à d'autres idées et approches que celle limitées de leur clan ? Quelle image désastreuse donne cette militante fermée sur ses idées et dogmes (le passage sur l'urbanisme à la Part-Dieu soumis à leurs dogmes est édifiant)Signaler Répondre
écologistes sont à l'image de leurs discours, laids à gerber.Signaler Répondre
Soit cette dame ne sort jamais de son bureau soit il faut qu'elle s'achète des lunettes.....Signaler Répondre
c est comme çà que ma maitresse m appelle le matin au reveilSignaler Répondre
Doucet a intérêt à investir dans un vélo cargo hyper renforcé pour évacuer sa clique de nullards après les électionsSignaler Répondre
De jouer aux sims et à sim city sur PlayStation, leurs blagues ça va deux minutes, vivement que ça dégageSignaler Répondre
A la Mairie du 3eme , ils ne la voient pas souvent , à cause des embouteillages ?Signaler Répondre
...Apres , son constat est délicieux : "Durant le mandat, on s'est attelé à réparer la ville"....une vraie remorque de Doucet : tout est dit.
"réparer notre ville" Une façon maline de dire que pendant 6 ans ils ont fait des choses qui ne se voient pas.... Nous Lyonnais, a part des kilomètres de bouchons ont n'a rien vue !!Signaler Répondre
Marion Sessiecq tu vas dégager et être obligé de travailler ça va te changer !Signaler Répondre
Cette autosatisfaction est vraiment à vomir............... Il faudrait revenir dans le vrai monde MadameSignaler Répondre
si je réparais les voitures comme vous avez réparé la ville, il y a longtemps que j'aurai fait failliteSignaler Répondre
Comme tous ses copainsSignaler Répondre
Après avoir mis le feu pendant 6 ans
Elle retournera dans sa planque de chargée de mission ou fonctionnaire territoriale à 2900€ net
Elle aussi elle change de trottoir à la Guillotiere ?
C'est une plaisanterie ?Signaler Répondre
Honte à votre incompétence
Heureusement les élections approchent...
Bonne chance pour votre retour à la vraie vie !!!
Non mais je crois on ne parle pas du même bois de la part dieu c'est plutot la bûche de la Part Dieu que dis je la planche en bois de la Part Dieu.Signaler Répondre
Ce serait bien aussi de remettre les bus dans le centre ville c'était bien pour moins galérer à rejoindre le métro. La ligne S6 est devenue une ébération débile par exemple.
Merci Pour Tout Le Poisson.
on ne la connaît même pas dans le 3ème, je ne savais pas que c’était notre maireSignaler Répondre
Laissez moi rire encore une fois !Signaler Répondre
Il faut déloger de son pouvoir de nuisances, tous représentants de la gauchosphere.Signaler Répondre
Le développement de la Part-Dieu confié à des élus enfermés dans leur militantisme et dogmes qui ont une mentalité de zadistes anti développement de ce type de quartier.....cherchez l'erreur.....lolSignaler Répondre
Voila notamment pourquoi Aulas est en tête des sondages quand de tels militants expriment leurs idées et mettent en avant leur mentalité.............Signaler Répondre
Elle se fou vraiment de la gueule des lyonnais.Signaler Répondre
J'habite dans le troisième et je peux dire que si il n'y avait pas des bénévoles qui une fois par mois ramassent les détritus l'arrondissement ressemblerait a Un environment Du tiers monde. Pour ce qui est des JMA, pour ceux qui font de la stigmatisation un combat on constate encore une fois que c'est sélectif. Les femmes irannienes et les personnes âgés ne sont pas sa clientèle.
L'autosatisfaction encore et encore. C'est insupportable.Signaler Répondre
Ces gens sont pitoyables. Vivement mars prochain, j'étouffe là....
Faute de frappe « massacre la ville »Signaler Répondre
"Durant le mandat, on s'est attelé à détruire la ville"Signaler Répondre
Ben en fait, lorsque l'on voit la maire du 3ème (que l'on découvre à la fin de son mandat), en fait on se rend compte que le petit grégory doit se trouver très bien habillé!Signaler Répondre