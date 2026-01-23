Les Coulisses du Grand Lyon

Marion Sessiecq : "Durant le mandat, on s'est attelé à réparer la ville"

Marion Sessiecq, maire du 3e arrondissement de Lyon, est l’invitée ce vendredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Candidate à sa réélection dans le 3e arrondissement de Lyon, Marion Sessiecq l'assure : "Pas mal de choses arrivent" ces prochaines semaines, citant aussi l'inauguration passée du bois de la Part-Dieu.

Avec les écologistes, finies les tours dans le quartier. Marion Sessiecq reconnaît un changement de braquet avec de nouvelles priorités : "produire du logement, c'est réhabiliter, transformer, réhausser certaines constructions et quelques fois construire".

"Le patrimoine municipal était dans un état catastrophique à notre arrivée. On a du tout refaire. On s'est attelé à réparer la ville", critique également l'édile.

Marion Sessiecq revient aussi sur l'esclandre de ce jeudi au conseil municipal, où Steven Vasselin a traité Jean-Michel Aulas de "vieux monsieur". "Je crois que c'est le cas, c'est un monsieur âgé", défend-elle.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Arrondissement en travaux
01:52 Evolution de la Part-Dieu
04:12 Manques comblés
05:24 Bibliothèque Part-Dieu
07:28 Vasselin vs. Aulas
08:12 Guillotière
09:44 Béatrice de Montille

31 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Entre Rhône et Saône le 23/01/2026 à 17:51

Si c'est ça réparer, il faut vite prendre une formation de bricolage et non de destruction.

Signaler Répondre
avatar
Aveuglement Militant le 23/01/2026 à 17:49
Habitant du 3e a écrit le 23/01/2026 à 17h38

Voilà une maire à l’écoute, qui connaît parfaitement son quartier, avec des idées ambitieuses et porteuses de solutions du quotidien. On est bien loin des caricatures décrites par ses opposants et très loin des idées réactionnaires de sa principale adversaire, Béatrice de Montille.

Une maire militante à l'écoute de ceux qui pensent comme elle en méprisant les autre citoyens (comme votre commentaire l'illustre).

Signaler Répondre
avatar
Habitant du 3e le 23/01/2026 à 17:38

Voilà une maire à l’écoute, qui connaît parfaitement son quartier, avec des idées ambitieuses et porteuses de solutions du quotidien. On est bien loin des caricatures décrites par ses opposants et très loin des idées réactionnaires de sa principale adversaire, Béatrice de Montille.

Signaler Répondre
avatar
Dyno le 23/01/2026 à 17:37
Ambition décroissante a écrit le 23/01/2026 à 15h35

Pourquoi ces militants écolos n'arrivent pas à sortir de leur sectarisme ? C'est trop compliqué pour eux d'être plus ouvert à d'autres idées et approches que celle limitées de leur clan ? Quelle image désastreuse donne cette militante fermée sur ses idées et dogmes (le passage sur l'urbanisme à la Part-Dieu soumis à leurs dogmes est édifiant)

Le principe même d'être élu c'est d'appliquer le programme de son "clan" comme tu dis. C'est drôle qu'on ne reproche jamais à un élu de droite d'être dogmatique ou sectariste quand il développe ses idées..

Signaler Répondre
avatar
Lyonmetropole le 23/01/2026 à 16:53

J'imagine la veille de l intervention, répétant son discours, "détruit", non "réparer, réparer,réparer", 3h d entrainement intensif pour que le faux fasse vrai. Serieux, a ce niveau c est de la performance scénique..

Signaler Répondre
avatar
johnny le 23/01/2026 à 16:31

Plutôt tout casser la ville que autre chose

Signaler Répondre
avatar
Hi Han le 23/01/2026 à 15:41

la formulation "on s'est attelé" est bien choisie
Chez moi ce sont entre autres les bourricots que l'on attelle

Signaler Répondre
avatar
Ambition décroissante le 23/01/2026 à 15:35

Pourquoi ces militants écolos n'arrivent pas à sortir de leur sectarisme ? C'est trop compliqué pour eux d'être plus ouvert à d'autres idées et approches que celle limitées de leur clan ? Quelle image désastreuse donne cette militante fermée sur ses idées et dogmes (le passage sur l'urbanisme à la Part-Dieu soumis à leurs dogmes est édifiant)

Signaler Répondre
avatar
Ces le 23/01/2026 à 15:19

écologistes sont à l'image de leurs discours, laids à gerber.

Signaler Répondre
avatar
De deux choses l'une le 23/01/2026 à 15:19

Soit cette dame ne sort jamais de son bureau soit il faut qu'elle s'achète des lunettes.....

Signaler Répondre
avatar
bravo pour le pseudo!! le 23/01/2026 à 14:42
Rigidator a écrit le 23/01/2026 à 14h35

Doucet a intérêt à investir dans un vélo cargo hyper renforcé pour évacuer sa clique de nullards après les élections

c est comme çà que ma maitresse m appelle le matin au reveil

Signaler Répondre
avatar
Rigidator le 23/01/2026 à 14:35
Faudrait peut-être qu'ils arrêtent.. a écrit le 23/01/2026 à 13h56

De jouer aux sims et à sim city sur PlayStation, leurs blagues ça va deux minutes, vivement que ça dégage

Doucet a intérêt à investir dans un vélo cargo hyper renforcé pour évacuer sa clique de nullards après les élections

Signaler Répondre
avatar
Faudrait peut-être qu'ils arrêtent.. le 23/01/2026 à 13:56

De jouer aux sims et à sim city sur PlayStation, leurs blagues ça va deux minutes, vivement que ça dégage

Signaler Répondre
avatar
Pas la seule le 23/01/2026 à 13:56
laure delyon a écrit le 23/01/2026 à 12h17

Ben en fait, lorsque l'on voit la maire du 3ème (que l'on découvre à la fin de son mandat), en fait on se rend compte que le petit grégory doit se trouver très bien habillé!

A la Mairie du 3eme , ils ne la voient pas souvent , à cause des embouteillages ?
...Apres , son constat est délicieux : "Durant le mandat, on s'est attelé à réparer la ville"....une vraie remorque de Doucet : tout est dit.

Signaler Répondre
avatar
LéoChater le 23/01/2026 à 13:51

"réparer notre ville" Une façon maline de dire que pendant 6 ans ils ont fait des choses qui ne se voient pas.... Nous Lyonnais, a part des kilomètres de bouchons ont n'a rien vue !!

Signaler Répondre
avatar
néné2 le 23/01/2026 à 13:33

Marion Sessiecq tu vas dégager et être obligé de travailler ça va te changer !

Signaler Répondre
avatar
Joyeux le 23/01/2026 à 13:29

Cette autosatisfaction est vraiment à vomir............... Il faudrait revenir dans le vrai monde Madame

Signaler Répondre
avatar
@maire du 3 le 23/01/2026 à 13:29

si je réparais les voitures comme vous avez réparé la ville, il y a longtemps que j'aurai fait faillite

Signaler Répondre
avatar
Toujours des fonctionnaires planqués le 23/01/2026 à 13:26

Comme tous ses copains
Après avoir mis le feu pendant 6 ans
Elle retournera dans sa planque de chargée de mission ou fonctionnaire territoriale à 2900€ net
Elle aussi elle change de trottoir à la Guillotiere ?

Signaler Répondre
avatar
Légitime le 23/01/2026 à 13:18

C'est une plaisanterie ?
Honte à votre incompétence
Heureusement les élections approchent...
Bonne chance pour votre retour à la vraie vie !!!

Signaler Répondre
avatar
Sarah Connor le 23/01/2026 à 13:10

Non mais je crois on ne parle pas du même bois de la part dieu c'est plutot la bûche de la Part Dieu que dis je la planche en bois de la Part Dieu.

Ce serait bien aussi de remettre les bus dans le centre ville c'était bien pour moins galérer à rejoindre le métro. La ligne S6 est devenue une ébération débile par exemple.

Merci Pour Tout Le Poisson.

Signaler Répondre
avatar
Nul le 23/01/2026 à 13:05

on ne la connaît même pas dans le 3ème, je ne savais pas que c’était notre maire

Signaler Répondre
avatar
allez allez le 23/01/2026 à 12:59

Laissez moi rire encore une fois !

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 23/01/2026 à 12:58

Il faut déloger de son pouvoir de nuisances, tous représentants de la gauchosphere.

Signaler Répondre
avatar
Les dogmes avant Lyon le 23/01/2026 à 12:44

Le développement de la Part-Dieu confié à des élus enfermés dans leur militantisme et dogmes qui ont une mentalité de zadistes anti développement de ce type de quartier.....cherchez l'erreur.....lol

Signaler Répondre
avatar
Aveuglement Militant & Mépris le 23/01/2026 à 12:36

Voila notamment pourquoi Aulas est en tête des sondages quand de tels militants expriment leurs idées et mettent en avant leur mentalité.............

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 23/01/2026 à 12:35

Elle se fou vraiment de la gueule des lyonnais.
J'habite dans le troisième et je peux dire que si il n'y avait pas des bénévoles qui une fois par mois ramassent les détritus l'arrondissement ressemblerait a Un environment Du tiers monde. Pour ce qui est des JMA, pour ceux qui font de la stigmatisation un combat on constate encore une fois que c'est sélectif. Les femmes irannienes et les personnes âgés ne sont pas sa clientèle.

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 23/01/2026 à 12:30

L'autosatisfaction encore et encore. C'est insupportable.
Ces gens sont pitoyables. Vivement mars prochain, j'étouffe là....

Signaler Répondre
avatar
Bon le 23/01/2026 à 12:21

Faute de frappe « massacre la ville »

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 23/01/2026 à 12:17

"Durant le mandat, on s'est attelé à détruire la ville"

Signaler Répondre
avatar
laure delyon le 23/01/2026 à 12:17

Ben en fait, lorsque l'on voit la maire du 3ème (que l'on découvre à la fin de son mandat), en fait on se rend compte que le petit grégory doit se trouver très bien habillé!

Signaler Répondre

